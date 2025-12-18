Командование ООН действует политизировано, считает эксперт

СЕУЛ, 18 дек — РИА Новости. Командование ООН (UNC), осуществляющее контроль над доступом в демилитаризованную зону (ДМЗ) на Корейском полуострове, действует политизированно и реагирует только на общественное давление, а не руководствуется правилами, высказал мнение в беседе с РИА Новости профессор сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.

Эксперт считает, что отсутствие чётко закреплённых подзаконных норм позволяет Командованию ООН произвольно интерпретировать свои полномочия, включая решения о допуске в ДМЗ представителей южнокорейских властей. По его оценке, особенно показательным стал недавний случай, когда после первоначального отказа в посещении ДМЗ высокопоставленному чиновнику запрет был снят лишь после общественной критики.

"Командование ООН не является политическим органом. Повторное разрешение доступа в ответ на формирование общественного мнения внутри Республики Корея означает, что решения принимаются не на основе правил, а по политической логике", — заявил Ян Му Чжин.

Он также обратил внимание на то, что публикация Командованием ООН заявлений о наличии у него полного контроля над доступом в ДМЗ носит характер реакции на внутренние дискуссии в Южной Корее , а не правового разъяснения.

"Это не применение норм, а политическое реагирование", — подчеркнул эксперт.

По мнению профессора, сложившаяся ситуация указывает на необходимость срочной выработки детальных подзаконных актов, регулирующих посещение ДМЗ в мирных целях. Он отметил, что такие нормы должны быть согласованы между Командованием ООН, министерством обороны и министерством по делам объединения Республики Корея, чтобы исключить возможность произвольных решений.

Третьего декабря в Национальной ассамблее Республики Корея прошло открытое заседание по "законопроекту о демилитаризованной зоне", предложенному правящей "Демократической партией". Он предусматривает изменения в осуществлении контроля над ДМЗ Командованием ООН в том случае, если посещение демилитаризованной зоны осуществляется в мирных целях.

В ходе данного заседания министр объединения Республики Корея Чон До Ён сообщил о недавнем случае, когда представители Командования ООН не позволили чиновнику из администрации южнокорейского президента, отвечающему за безопасность, посетить ведущиеся на территории демилитаризованной зоны раскопки.

Командование ООН (UNC), ведущую роль в котором занимают военные США , позже отвергло предложение корейской стороны передать властям Южной Кореи контроль над южной частью демилитаризованной зоны. В UNC заявили, что осуществляемый им контроль "остается опорой стабильности", а само командование неизменно "привержено поддержанию перемирия и стабильности".