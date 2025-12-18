Рейтинг@Mail.ru
13:41 18.12.2025
Командование ООН действует политизировано, считает эксперт
в мире, южная корея, кндр, корейский полуостров, оон
В мире, Южная Корея, КНДР, Корейский полуостров, ООН
Командование ООН действует политизировано, считает эксперт

Профессор Му Чжин: командование ООН действует политизированно

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
СЕУЛ, 18 дек — РИА Новости. Командование ООН (UNC), осуществляющее контроль над доступом в демилитаризованную зону (ДМЗ) на Корейском полуострове, действует политизированно и реагирует только на общественное давление, а не руководствуется правилами, высказал мнение в беседе с РИА Новости профессор сеульского Университета северокорейских исследований Ян Му Чжин.
Эксперт считает, что отсутствие чётко закреплённых подзаконных норм позволяет Командованию ООН произвольно интерпретировать свои полномочия, включая решения о допуске в ДМЗ представителей южнокорейских властей. По его оценке, особенно показательным стал недавний случай, когда после первоначального отказа в посещении ДМЗ высокопоставленному чиновнику запрет был снят лишь после общественной критики.
Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В ООН приняли антироссийскую резолюцию по Украине
4 декабря, 01:42
"Командование ООН не является политическим органом. Повторное разрешение доступа в ответ на формирование общественного мнения внутри Республики Корея означает, что решения принимаются не на основе правил, а по политической логике", — заявил Ян Му Чжин.
Он также обратил внимание на то, что публикация Командованием ООН заявлений о наличии у него полного контроля над доступом в ДМЗ носит характер реакции на внутренние дискуссии в Южной Корее, а не правового разъяснения.
"Это не применение норм, а политическое реагирование", — подчеркнул эксперт.
По мнению профессора, сложившаяся ситуация указывает на необходимость срочной выработки детальных подзаконных актов, регулирующих посещение ДМЗ в мирных целях. Он отметил, что такие нормы должны быть согласованы между Командованием ООН, министерством обороны и министерством по делам объединения Республики Корея, чтобы исключить возможность произвольных решений.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В ООН не знают о якобы краже Венесуэлой активов США
Вчера, 22:34
Третьего декабря в Национальной ассамблее Республики Корея прошло открытое заседание по "законопроекту о демилитаризованной зоне", предложенному правящей "Демократической партией". Он предусматривает изменения в осуществлении контроля над ДМЗ Командованием ООН в том случае, если посещение демилитаризованной зоны осуществляется в мирных целях.
В ходе данного заседания министр объединения Республики Корея Чон До Ён сообщил о недавнем случае, когда представители Командования ООН не позволили чиновнику из администрации южнокорейского президента, отвечающему за безопасность, посетить ведущиеся на территории демилитаризованной зоны раскопки.
Командование ООН (UNC), ведущую роль в котором занимают военные США, позже отвергло предложение корейской стороны передать властям Южной Кореи контроль над южной частью демилитаризованной зоны. В UNC заявили, что осуществляемый им контроль "остается опорой стабильности", а само командование неизменно "привержено поддержанию перемирия и стабильности".
КНДР и Южная Корея разделены демилитаризованной зоной (ДМЗ), которая тянется с востока на запад полуострова на 248 километров. С каждой стороны от границы зона имеет ширину по два километра и покрывает 907 квадратных километров площади полуострова, на юге существует также отдельный сектор ДМЗ для туристов, откуда можно, в том числе, увидеть территорию КНДР из бинокля. При этом, южная сторона находится в ведении UNC.
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В ООН оценили потери европейской экономики из-за санкций
5 декабря, 01:27
 
В миреЮжная КореяКНДРКорейский полуостровООН
 
 
Заголовок открываемого материала