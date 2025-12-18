Рейтинг@Mail.ru
Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд - РИА Новости, 18.12.2025
19:57 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/ekonomika-2063046840.html
Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд
Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд - РИА Новости, 18.12.2025
Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд
Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился вторую сессию подряд, удержавшись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T19:57:00+03:00
2025-12-18T19:57:00+03:00
экономика
великобритания
сша
россия
владимир путин
московская биржа
бкс мир инвестиций
евросоюз
великобритания
сша
россия
экономика, великобритания, сша, россия, владимир путин, московская биржа, бкс мир инвестиций, евросоюз, brent
Экономика, Великобритания, США, Россия, Владимир Путин, Московская биржа, БКС Мир инвестиций, Евросоюз, Brent
Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд

Индекс Московской Биржи удержался выше 2750 пунктов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Здание Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился вторую сессию подряд, удержавшись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,24%, до 2753,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,01%, до 1116,14 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,2%, до 1083,69 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс почти компенсировал снижение.

В боковике

Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался с незначительными отклонениями, удерживаясь выше уровня 2750 пунктов по главному индексу.
"Индекс Мосбиржи в четверг торговался в разнонаправленном ключе. Геополитика шлет противоречивые сигналы, но в целом инвесторы не теряют надежд на дипломатический прогресс. В то же время на саммите ЕС сегодня и завтра одна из тем обсуждения – вопрос использования замороженных российских активов. Подбодрили участников торгов данные по инфляции" - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Эн+ Груп" (-1,6%). Акции "Татнефти" (-3,1%) и "Русснефти" (-1,2%) упали на фоне сообщений о том, что Великобритания внесла в санкционный список эти российские нефтяные компании.
Подорожали бумаги "Лукойла" (+2,3%), "Алросы" (+2%), "Яндекса" (+3,2%), ВТБ (+1,7%).
Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 1%, до 60,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 98,3 пункта.

Прогнозы

Краткосрочный прогноз на следующую неделю/конец этой - умеренная консолидация с попытками роста при условии, что решение Банка России будет воспринято рынком как начало мягкого, но предсказуемого цикла снижения ставки, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.
"В этом случае у индекса Мосбиржи сохраняется пространство удержаться выше текущих уровней и пробовать верхние границы ближайшего диапазона. Риск-сценарий связан не с "плохими" отчетами, а с внешними импульсами. Рынок готов поддерживать качественные истории и идеи под смягчение стоимости денег, но любая внешняя турбулентность остается решающим ограничителем для устойчивого роста", - считает он.
Важное событие пятницы - "Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным, напоминает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
"Кроме того, ждем, что Банк России завтра понизит ставку на 0,5 процентного пункта, но сюрпризы не исключены. Ожидания по индексу Мосбиржи на 19 декабря – 2700-2800 пунктов", - резюмирует он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Путин рассказал о важности формирования экономики высоких зарплат
11 декабря, 13:52
 
ЭкономикаВеликобританияСШАРоссияВладимир ПутинМосковская биржаБКС Мир инвестицийЕвросоюзBrent
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
