Российский рынок акций в четверг снизился второй раз подряд

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную сессию четверга снизился вторую сессию подряд, удержавшись выше 2750 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,24%, до 2753,07 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,01%, до 1116,14 пункта, долларовый РТС – повысился на 0,2%, до 1083,69 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс почти компенсировал снижение.

В боковике

Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался с незначительными отклонениями, удерживаясь выше уровня 2750 пунктов по главному индексу.

"Индекс Мосбиржи в четверг торговался в разнонаправленном ключе. Геополитика шлет противоречивые сигналы, но в целом инвесторы не теряют надежд на дипломатический прогресс. В то же время на саммите ЕС сегодня и завтра одна из тем обсуждения – вопрос использования замороженных российских активов. Подбодрили участников торгов данные по инфляции" - комментирует Александр Шепелев из " БКС Мир инвестиций ".

В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Эн+ Груп" (-1,6%). Акции " Татнефти " (-3,1%) и " Русснефти " (-1,2%) упали на фоне сообщений о том, что Великобритания внесла в санкционный список эти российские нефтяные компании.

Стоимость нефти к 19.38 мск повышалась на 1%, до 60,3 доллара за баррел ь сор та Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США ) стабилизировался около 98,3 пункта.

Прогнозы

Краткосрочный прогноз на следующую неделю/конец этой - умеренная консолидация с попытками роста при условии, что решение Банка России будет воспринято рынком как начало мягкого, но предсказуемого цикла снижения ставки, говорит независимый финансовый эксперт Алексей Лерон.

"В этом случае у индекса Мосбиржи сохраняется пространство удержаться выше текущих уровней и пробовать верхние границы ближайшего диапазона. Риск-сценарий связан не с "плохими" отчетами, а с внешними импульсами. Рынок готов поддерживать качественные истории и идеи под смягчение стоимости денег, но любая внешняя турбулентность остается решающим ограничителем для устойчивого роста", - считает он.