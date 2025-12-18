Блогера из Екатеринбурга обвинили в госизмене

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Блогеру из Екатеринбурга Алексею Соколову, задержанному накануне за работу на нежелательные организации вместе с адвокатом Романом Качановым и правозащитницей Ларисой Захаровой, вменяют госизмену, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Соколов обвиняется по статье 275 УК РФ – госизмена", – сказала собеседница агентства.
© Фото : Ленинский районный суд города ЕкатеринбургаАдвокат Роман Качанов в зале Ленинского районного суда в Екатеринбурге
Адвокат Роман Качанов в зале Ленинского районного суда в Екатеринбурге
В четверг Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал правозащитницу Ларису Захарову, обвиняемую в организации деятельности нежелательной организации, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. В среду был арестован и екатеринбургский адвокат Роман Качанов. Оба – на срок до 15 февраля.
Ранее РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров и адвокатов из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и Романа Качанова, у них прошли обыски. Позднее им предъявили обвинения.
© Фото : Ленинский районный суд города ЕкатеринбургаЗадержание защитницы Ларисы Захаровой в Екатеринбурге
Задержание защитницы Ларисы Захаровой в Екатеринбурге. Архивное фото
По словам собеседника, фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали гранты от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee) и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy). Ранее проверить их деятельность следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.
