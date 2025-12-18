Рейтинг@Mail.ru
11:27 18.12.2025 (обновлено: 11:29 18.12.2025)
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам

Де Вевер: план ЕК по активам РФ повлечет сбои на финрынках и утечке капиталов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложение Еврокомиссии по активам РФ может привести к сбоям на финансовых рынках и оттоку капиталов.
"Мы призываем все государства-члены, которые владеют российскими активами, находящимися под арестом, в любой форме - в форме ценных бумаг или денежных средств - принять тот же подход, и чтобы были сформулированы единые требования для всего Европейского Союза… потому что сейчас существует реальный риск сбоев на рынках и оттока капитала", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.
