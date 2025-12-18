https://ria.ru/20251218/ek-2062862496.html
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам - РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам
Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложение Еврокомиссии по активам РФ может привести к сбоям на финансовых рынках и оттоку капиталов. РИА Новости, 18.12.2025
Премьер Бельгии предупредил об экономических рисках плана ЕК по активам
Де Вевер: план ЕК по активам РФ повлечет сбои на финрынках и утечке капиталов
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что предложение Еврокомиссии по активам РФ может привести к сбоям на финансовых рынках и оттоку капиталов.
"Мы призываем все государства-члены, которые владеют российскими активами, находящимися под арестом, в любой форме - в форме ценных бумаг или денежных средств - принять тот же подход, и чтобы были сформулированы единые требования для всего Европейского Союза… потому что сейчас существует реальный риск сбоев на рынках и оттока капитала", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.