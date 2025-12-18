Бельгии еще не показали надежных гарантий по активам России, заявил премьер

БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что Еврокомиссия дол сих пор так и не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по использованию активов РФ.

"Я готов изучить заслуживающие доверие предложения, но я до сих пор не видел такой текст… Возможно, я его увижу сегодня, не знаю, но пока я ничего заслуживающего доверие не видел", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.