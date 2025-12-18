Рейтинг@Mail.ru
11:24 18.12.2025 (обновлено: 11:26 18.12.2025)
Бельгии еще не показали надежных гарантий по активам России, заявил премьер
Бельгии еще не показали надежных гарантий по активам России, заявил премьер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает в бельгийском парламенте
AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает в бельгийском парламенте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что Еврокомиссия дол сих пор так и не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по использованию активов РФ.
"Я готов изучить заслуживающие доверие предложения, но я до сих пор не видел такой текст… Возможно, я его увижу сегодня, не знаю, но пока я ничего заслуживающего доверие не видел", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.
Он также добавил, что "Бельгии недостаточно устных обещаний".
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. В РФ называли заморозку ее активов на Западе воровством.
