Бельгии еще не показали надежных гарантий по активам России, заявил премьер
Бельгии еще не показали надежных гарантий по активам России, заявил премьер - РИА Новости, 18.12.2025
Бельгии еще не показали надежных гарантий по активам России, заявил премьер
Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что Еврокомиссия дол сих пор так и не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по использованию активов... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T11:24:00+03:00
2025-12-18T11:24:00+03:00
2025-12-18T11:26:00+03:00
в мире
россия
бельгия
санкции в отношении россии
БРЮССЕЛЬ, 18 дек - РИА Новости. Премьер Бельгии Барт де Вевер заявил, что Еврокомиссия дол сих пор так и не предложила ему заслуживающего доверие текста по гарантиям по использованию активов РФ.
"Я готов изучить заслуживающие доверие предложения, но я до сих пор не видел такой текст… Возможно, я его увижу сегодня, не знаю, но пока я ничего заслуживающего доверие не видел", - сказал он, выступая перед депутатами федерального бельгийского парламента.
Он также добавил, что "Бельгии недостаточно устных обещаний".
Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявляли ранее в Кремле. В РФ
называли заморозку ее активов на Западе воровством.