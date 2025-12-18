https://ria.ru/20251218/dtp-2063068813.html
На юго-западе Москвы легковушка въехала в пять припаркованных машин
На юго-западе Москвы легковушка въехала в пять припаркованных машин - РИА Новости, 18.12.2025
На юго-западе Москвы легковушка въехала в пять припаркованных машин
Водитель легкового автомобиля столкнулся с пятью припаркованными авто в Черемушках на юго-западе Москвы, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 18.12.2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
В Черемушках водитель легковушки столкнулся с пятью припаркованными автомобилями