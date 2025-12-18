Последствия ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск в Свердловской области. 18 декабря 2025

На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом, в котором в момент аварии находились 18 пассажиров, авария произошла на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

По данным ведомства, авария случилась в четверг днем на 35-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Exeed и автобусом Yutong, который следовал по маршруту Буланаш - Екатеринбург

"В результате массового столкновения пассажир Mitsubishi Pajero и водитель автомобиля Exeed погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи, пассажир Exeed получил телесные повреждения, с которыми доставлен в лечебную организацию", - говорится в сообщении.