На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом, в котором в момент аварии находились 18 пассажиров, авария произошла на... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T14:08:00+03:00
2025-12-18T14:08:00+03:00
2025-12-18T14:11:00+03:00
На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом, в котором в момент аварии находились 18 пассажиров, авария произошла на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным ведомства, авария случилась в четверг днем на 35-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Exeed и автобусом Yutong, который следовал по маршруту Буланаш - Екатеринбург
"В результате массового столкновения пассажир Mitsubishi Pajero и водитель автомобиля Exeed погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи, пассажир Exeed получил телесные повреждения, с которыми доставлен в лечебную организацию", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров, пострадавших среди них нет.