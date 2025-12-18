Рейтинг@Mail.ru
На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека
14:08 18.12.2025 (обновлено: 14:11 18.12.2025)
На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека
Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом, в котором в момент аварии находились 18 пассажиров, авария произошла на... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
свердловская область
екатеринбург
свердловская область
екатеринбург
происшествия, свердловская область, екатеринбург
На Урале в ДТП с автобусом погибли два человека

В ДТП с двумя легковушками и автобусом на Урале погибли два человека

© Госавтоинспекция Свердловской области/TelegramПоследствия ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск в Свердловской области. 18 декабря 2025
Последствия ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск в Свердловской области. 18 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Госавтоинспекция Свердловской области/Telegram
Последствия ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск в Свердловской области. 18 декабря 2025
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Два человека погибли и один пострадал в ДТП с двумя легковыми автомобилями и автобусом, в котором в момент аварии находились 18 пассажиров, авария произошла на дороге Екатеринбург-Реж-Алапаевск, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.
По данным ведомства, авария случилась в четверг днем на 35-м километре автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск. Водитель автомобиля Mitsubishi Pajero выехал на встречку и столкнулся с легковым автомобилем Exeed и автобусом Yutong, который следовал по маршруту Буланаш - Екатеринбург.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Вчера, 16:56
"В результате массового столкновения пассажир Mitsubishi Pajero и водитель автомобиля Exeed погибли до приезда бригады скорой медицинской помощи, пассажир Exeed получил телесные повреждения, с которыми доставлен в лечебную организацию", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в момент ДТП в автобусе находились 18 пассажиров, пострадавших среди них нет.
ДТП в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
В Приангарье в ДТП из-за сильного снегопада пострадали восемь человек
12:53
 
ПроисшествияСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
