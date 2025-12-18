В Приангарье в ДТП из-за сильного снегопада пострадали восемь человек

ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Несколько аварий произошло в Иркутской области из-за сильного снегопада, в них пострадали восемь человек, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"В Черемховском районе на 1068 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись 3 грузовых и 8 легковых автомобилей. Пострадали 5 человек. Двое направлены в Черемховскую городскую больницу, один из них - в крайне тяжелом состоянии. В Иркутском муниципальном округе на 10 км Александровского тракта произошло ДТП с участием 7 легковых машин. Травмы получили 3 человека. Авария повлияла на движение, оно перекрыто в обе стороны", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он также отметил, что вечером в среду в Нижнеудинском районе после столкновения автобетоносмесителя и микроавтобуса, перевозившего рабочих, пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы.
Губернатор поручил усилить работу по расчистке дорог. Из-за снегопада действует ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на ряде участков федеральной трассы Р-255 в Черемховском, Усольском и Заларинском районах, а также на трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе.
