В Приангарье в ДТП из-за сильного снегопада пострадали восемь человек - РИА Новости, 18.12.2025
12:53 18.12.2025 (обновлено: 12:56 18.12.2025)
В Приангарье в ДТП из-за сильного снегопада пострадали восемь человек
В Приангарье в ДТП из-за сильного снегопада пострадали восемь человек
Несколько аварий произошло в Иркутской области из-за сильного снегопада, в них пострадали восемь человек, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 18.12.2025
Происшествия, Иркутская область, Черемховский район, Нижнеудинский район, Игорь Кобзев
В Приангарье в ДТП из-за сильного снегопада пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали в массовых ДТП из-за сильного снегопада в Приангарье

ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. Несколько аварий произошло в Иркутской области из-за сильного снегопада, в них пострадали восемь человек, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Черемховском районе на 1068 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" столкнулись 3 грузовых и 8 легковых автомобилей. Пострадали 5 человек. Двое направлены в Черемховскую городскую больницу, один из них - в крайне тяжелом состоянии. В Иркутском муниципальном округе на 10 км Александровского тракта произошло ДТП с участием 7 легковых машин. Травмы получили 3 человека. Авария повлияла на движение, оно перекрыто в обе стороны", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он также отметил, что вечером в среду в Нижнеудинском районе после столкновения автобетоносмесителя и микроавтобуса, перевозившего рабочих, пострадали 11 человек, девять из них были госпитализированы.
Губернатор поручил усилить работу по расчистке дорог. Из-за снегопада действует ограничение движения для грузового и пассажирского транспорта на ряде участков федеральной трассы Р-255 в Черемховском, Усольском и Заларинском районах, а также на трассе Р-258 "Байкал" в Шелеховском районе.
ПроисшествияИркутская областьЧеремховский районНижнеудинский районИгорь Кобзев
 
 
