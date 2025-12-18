Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек
07:32 18.12.2025 (обновлено: 07:33 18.12.2025)
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек
В ДТП на трассе в Нижнеудинском районе Приангарья микроавтобус с работниками местного предприятия столкнулся с автобенотосмесителем, пострадали 11 человек, 9 из
происшествия
нижнеудинский район
нижнеудинск
нижнеудинский район
нижнеудинск
происшествия, нижнеудинский район, нижнеудинск
Происшествия, Нижнеудинский район, Нижнеудинск
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек

В ДТП в Приангарье пострадали 11 человек, девять доставили в больницу

© Прокуратура Иркутской областиПоследствия ДТП с микроавтобусом и автобенотосмесителем в Иркутской области
Последствия ДТП с микроавтобусом и автобенотосмесителем в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Прокуратура Иркутской области
Последствия ДТП с микроавтобусом и автобенотосмесителем в Иркутской области. Архивное фото
ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В ДТП на трассе в Нижнеудинском районе Приангарья микроавтобус с работниками местного предприятия столкнулся с автобенотосмесителем, пострадали 11 человек, 9 из них доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В Нижнеудинске прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, вечером в среду на 5 км автодороги "Нижнеудинск- поселок Шумский" микроавтобус въехал в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
Вчера, 16:56
"В результате ДТП травмы получили водитель и 10 пассажиров, девять из которых доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным областного ГАИ, автобетоносмеситель стоял на дороге без опознавательных знаков.
ДТП в Пензе - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
В Пензе три пассажирки автобуса пострадали в ДТП
Вчера, 16:03
 
ПроисшествияНижнеудинский районНижнеудинск
 
 
