Последствия ДТП с микроавтобусом и автобенотосмесителем в Иркутской области

В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек

ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В ДТП на трассе в Нижнеудинском районе Приангарья микроавтобус с работниками местного предприятия столкнулся с автобенотосмесителем, пострадали 11 человек, 9 из них доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.

Нижнеудинске прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, вечером в среду на 5 км автодороги "Нижнеудинск- поселок Шумский" микроавтобус въехал в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.

"В результате ДТП травмы получили водитель и 10 пассажиров, девять из которых доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.