В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек - РИА Новости, 18.12.2025
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек
В ДТП на трассе в Нижнеудинском районе Приангарья микроавтобус с работниками местного предприятия столкнулся с автобенотосмесителем, пострадали 11 человек, 9 из РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T07:32:00+03:00
2025-12-18T07:32:00+03:00
2025-12-18T07:33:00+03:00
происшествия
нижнеудинский район
нижнеудинск
В ДТП с микроавтобусом в Приангарье пострадали 11 человек
В ДТП в Приангарье пострадали 11 человек, девять доставили в больницу
ИРКУТСК, 18 дек - РИА Новости. В ДТП на трассе в Нижнеудинском районе Приангарья микроавтобус с работниками местного предприятия столкнулся с автобенотосмесителем, пострадали 11 человек, 9 из них доставлены в больницу, сообщает Иркутская областная прокуратура.
В Нижнеудинске
прокуратура организовала проверку по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием микроавтобуса, перевозившего работников местного предприятия. По предварительным данным, вечером в среду на 5 км автодороги "Нижнеудинск- поселок Шумский" микроавтобус въехал в стоявший на полосе движения автобетоносмеситель.
"В результате ДТП травмы получили водитель и 10 пассажиров, девять из которых доставлены в местную больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственными органами по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным областного ГАИ, автобетоносмеситель стоял на дороге без опознавательных знаков.