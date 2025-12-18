Страховщики назвали главные причины дорожных аварий в России

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Главными причинами дорожно-транспортных происшествий в России, по мнению автомобилистов, являются невнимательность водителей, нарушение правил дорожного движения и плохая погода, говорится в исследовании "Ренессанс страхования" и группы компаний "Автодом", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Почти половина российских автомобилистов (46%) считают невнимательность главной причиной дорожно-транспортных происшествий, 44% уверены, что чаще всего столкновения на дороге происходят из-за несоблюдения правил дорожного движения, а 37% убеждены, что обычно причиной является плохая погода", – говорится в документе.
Страховщики предложили внести изменения в регулирование ОСАГО
9 декабря, 23:17
При этом более чем в половине случаев (59%) участники исследования признали, что их транспортным средствам в результате аварии был причинен лишь мелкий видимый ущерб – небольшие царапины, трещины или сколы. Каждый третий сообщил о среднем ущербе, не превышающем 100 тысяч рублей, а для 7% авария обернулась убытками свыше 100 тысяч рублей.
"К факторам, критично влияющим на вероятность ДТП, я бы еще добавил возраст и опыт водителя: на 100 полисов водителей 20-25 лет приходится почти 27 обращений. При этом повреждения также более серьезные, чем у опытных водителей – размер ущерба в среднем почти в 1,4 раза больше, чему у водителей с солидным стажем", – рассказал вице-президент "Ренессанс страхования" Сергей Демидов.
"А по крупным ДТП с тотальными повреждениями автомобилей, после которых восстановление автомобиля экономически нецелесообразно, у молодых водителей до 30 лет картина почти в два раза хуже, чем у опытных", - добавил он.
Эксперты также проанализировали обстоятельства, которые, по мнению водителей, представляют наибольшую опасность на дороге. Больше всего опасений у российских автомобилистов вызывают неисправности критических систем автомобиля (35%), конфликты с другими водителями (34%), действия нарушителей ПДД (31%), сложные погодные условия (29%), а также неровности и посторонние предметы на дорожном полотне (22%).
Среди технических проблем, которые с наибольшей вероятностью могут привести к аварии, свыше трети (43%) респондентов выделили неисправности тормозной системы. В топ-3 также вошли неполадки рулевого управления (42%) и проблемы с двигателем (17%).
Более половины (55%) автолюбителей заявили, что готовы переплатить при покупке следующего автомобиля за дополнительные опции, обеспечивающие безопасность движения. Из них 56% готовы доплатить не более 100 тысяч рублей, каждый четвертый - в пределе 100–300 тысяч рублей, а каждый пятый готов к переплате в 300 тысяч рублей и выше.
Стоимость ОСАГО в России достигла дна, считают страховщики
30 октября, 16:01