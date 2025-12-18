Рейтинг@Mail.ru
Над Донецком прогремел взрыв
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:46 18.12.2025
Над Донецком прогремел взрыв
Над Донецком прогремел взрыв
Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025
донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия
Над Донецком прогремел взрыв

В небе над Донецком прогремел мощный взрыв

Дым над Донецком
Дым над Донецком
Дым над Донецком. Архивное фото
Дым над Донецком. Архивное фото
ДОНЕЦК, 18 дек - РИА Новости. Взрыв прозвучал в небе над Донецком, передает корреспондент РИА Новости.
В интервале между 21.45 и 21.50 мск в небе над Донецком прозвучал мощный взрыв. Он был слышен в центральной и северной частях города.
