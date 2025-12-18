"Нельзя обмануть". Действиям Долиной нашли необычное объяснение

"Если она под влиянием мошенников это делала, то это может быть состояние страха, который затмевает какую-то разумную рациональную составляющую. <…> Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия, неуверенность в себе. Наоборот, человек уверен, что все делает правильно, точно не ошибется, не попадет в какую-то неприятную ситуацию, его нельзя обмануть", — считает он.