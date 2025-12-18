Рейтинг@Mail.ru
"Нельзя обмануть". Действиям Долиной нашли необычное объяснение
22:18 18.12.2025 (обновлено: 23:12 18.12.2025)
"Нельзя обмануть". Действиям Долиной нашли необычное объяснение
"Нельзя обмануть". Действиям Долиной нашли необычное объяснение
Причиной, по которой певица Лариса Долина отдала деньги мошенникам, продав квартиру, могла стать излишняя самоуверенность, предположил практикующий психолог,... РИА Новости, 18.12.2025
жилье
москва
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
"Нельзя обмануть". Действиям Долиной нашли необычное объяснение

Психолог Хорс назвал самоуверенность возможным объяснением действий Долиной

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Причиной, по которой певица Лариса Долина отдала деньги мошенникам, продав квартиру, могла стать излишняя самоуверенность, предположил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru.
"Если она под влиянием мошенников это делала, то это может быть состояние страха, который затмевает какую-то разумную рациональную составляющую. <…> Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия, неуверенность в себе. Наоборот, человек уверен, что все делает правильно, точно не ошибется, не попадет в какую-то неприятную ситуацию, его нельзя обмануть", — считает он.
Психолог также усомнился в том, что певица находилась в состоянии фрустрации в момент продажи квартиры.

Афера с квартирой

Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
ЖильеМоскваРоссияЛариса ДолинаМосковский городской судДело о квартире Долиной
 
 
