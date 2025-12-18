"Нельзя обмануть". Действиям Долиной нашли необычное объяснение

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Причиной, по которой певица Лариса Долина отдала деньги мошенникам, продав квартиру, могла стать излишняя самоуверенность, предположил практикующий психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс в беседе с aif.ru.
"Если она под влиянием мошенников это делала, то это может быть состояние страха, который затмевает какую-то разумную рациональную составляющую. <…> Либо такие действия совершаются в состоянии полной уверенности в себе, своих действиях. Тут отсутствует рефлексия, неуверенность в себе. Наоборот, человек уверен, что все делает правильно, точно не ошибется, не попадет в какую-то неприятную ситуацию, его нельзя обмануть", — считает он.
Психолог также усомнился в том, что певица находилась в состоянии фрустрации в момент продажи квартиры.
Афера с квартирой
Лариса Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета и передать курьеру средства от продажи недвижимости. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
Мошенников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Наряду с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В результате Полина Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Верховный суд России во вторник признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.