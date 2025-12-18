Агентство недвижимости вернуло Долиной две трети комиссионных

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Международное агентство недвижимости Whitewill вернуло певице Ларисе Долиной 3 миллиона 146 тысяч рублей, что составило 2/3 от уплаченной комиссии за продажу ее квартиры в Хамовниках, следует из опубликованного в четверг определения Верховного суда России.