Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей
12:06 18.12.2025
Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей
Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина в разговоре с риелтором заявляла о необходимости продажи её квартиры в ближайшее время и получения выручки с её продажи в размере 125 миллионов рублей, говорится в опубликованном постановлении Верховного суда РФ.
"Ответившему на телефонный звонок риелтору агентства Whitewill Бурову Д.О. на вопрос о причинах продажи она (Долина - ред.) сообщила согласно ранее данным ей со стороны мошенников указаниям, что данная квартира не подходит по размерам, продать квартиру необходимо в самое ближайшее время, а также заявила, что нужно выручить с продажи квартиры 125 миллионов рублей", - говорится в документе.
Трансляция специального выпуска программы Пусть говорят с Ларисой Долиной - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома
10:41
 
