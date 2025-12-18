https://ria.ru/20251218/dolina-2062875895.html
Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей
Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей - РИА Новости, 18.12.2025
Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей
Певица Лариса Долина в разговоре с риелтором заявляла о необходимости продажи её квартиры в ближайшее время и получения выручки с её продажи в размере 125... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:06:00+03:00
2025-12-18T12:06:00+03:00
2025-12-18T12:11:00+03:00
лариса долина
жилье
россия
дело о квартире долиной
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251218/obraschavshajasja-2062848877.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, жилье, россия, дело о квартире долиной, верховный суд рф
Лариса Долина, Жилье, Россия, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ
Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей
Долина требовала от риелтора выручить 125 млн руб с продажи квартиры
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина в разговоре с риелтором заявляла о необходимости продажи её квартиры в ближайшее время и получения выручки с её продажи в размере 125 миллионов рублей, говорится в опубликованном постановлении Верховного суда РФ.
"Ответившему на телефонный звонок риелтору агентства Whitewill Бурову Д.О. на вопрос о причинах продажи она (Долина - ред.) сообщила согласно ранее данным ей со стороны мошенников указаниям, что данная квартира не подходит по размерам, продать квартиру необходимо в самое ближайшее время, а также заявила, что нужно выручить с продажи квартиры 125 миллионов рублей", - говорится в документе.