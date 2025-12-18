Долина требовала от риелтора выручить за квартиру 125 миллионов рублей

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина в разговоре с риелтором заявляла о необходимости продажи её квартиры в ближайшее время и получения выручки с её продажи в размере 125 миллионов рублей, говорится в опубликованном постановлении Верховного суда РФ.

"Ответившему на телефонный звонок риелтору агентства Whitewill Бурову Д.О. на вопрос о причинах продажи она (Долина - ред.) сообщила согласно ранее данным ей со стороны мошенников указаниям, что данная квартира не подходит по размерам, продать квартиру необходимо в самое ближайшее время, а также заявила, что нужно выручить с продажи квартиры 125 миллионов рублей", - говорится в документе.