Продажей квартиры Долиной занималось международное агентство
12:01 18.12.2025 (обновлено: 12:18 18.12.2025)
Продажей квартиры Долиной занималось международное агентство
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
РИА Новости
дело о квартире долиной, лариса долина, дубай, лондон, россия, верховный суд рф
Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Дубай, Лондон, Россия, Верховный суд РФ
Певица Лариса Долина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Продажей квартиры Ларисы Долиной занималось международное агентство недвижимости Whitewill с офисами в Дубае и Лондоне, говорится в определении Верховного суда России.
"13 мая 2024 г. информация о продаже квартиры была размещена на платформе "Циан" агентством недвижимости Whitewill... По результатам осмотра квартиры 20 мая 2024 г. Лурье и ее доверенным лицом было сообщено… фактически оказывающему услуги риелтора от лица агентства недвижимости Whitewill для Долиной Л.А. о готовности приобрести указанное жилое помещение", – указано в тексте.
Агентство недвижимости Whitewill занимается продажей элитного жилья, имеет офисы в Дубае и Лондоне, говорится на официальном сайте компании. В мае агентство попало в топ-3 на сайте "Циан" по количеству просмотров.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома
Дело о квартире ДолинойЛариса ДолинаДубайЛондонРоссияВерховный суд РФ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
