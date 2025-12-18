Рейтинг@Mail.ru
11:13 18.12.2025 (обновлено: 11:21 18.12.2025)
Долина говорила помощнику, что информация о продаже квартиры секретная
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Певица Лариса Долина говорила своему помощнику, что информация о продаже ее квартиры секретная, жилье она не продает, "все фиктивно", следует из текста определения Верховного суда РФ.
Помощник Долиной был опрошен в качестве свидетеля, пояснил, что работает с артисткой с 2001 года, они видятся почти ежедневно. В период с апреля по август 2024 года он заметил, что Долина была напряженной, а ее поведение - необычным.
"В этот период от Долиной поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял. Когда (помощник - прим.) поинтересовался у Долиной о продаже квартиры, поскольку не только он, но и весь дом знал, что объявление о продаже выставлено на платформе "Циан", она сказала, что это секретная информация и что квартиру она не продает, все фиктивно, так надо и это конфиденциальная информация, нельзя, чтобы даже семья об этом знала", - изложены в определении суда слова помощника Долиной.
Помощник Долиной заявлял, что семье нельзя было знать о продаже квартиры
