Помощник Долиной передавал деньги неизвестным людям по просьбе певицы

"Свидетель С. пояснил, что знаком с Долиной Л.А. с 2001 года, является ее помощником, видится практически ежедневно. Заметил, что в период с апреля по август 2024 года Долина Л.А. была напряженной, что-то ее волновало, поведение было необычным. В этот период от Долиной Л.А. поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял", - говорится в документе.