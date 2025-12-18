https://ria.ru/20251218/dolina-2062853479.html
Помощник Долиной передавал деньги неизвестным людям по просьбе певицы
Помощник Долиной передавал деньги неизвестным людям по просьбе певицы - РИА Новости, 18.12.2025
Помощник Долиной передавал деньги неизвестным людям по просьбе певицы
Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:55:00+03:00
2025-12-18T10:55:00+03:00
2025-12-18T11:16:00+03:00
лариса долина
общество
дело о квартире долиной
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251218/vs-2062854403.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, общество, дело о квартире долиной, верховный суд рф
Лариса Долина, Общество, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ
Помощник Долиной передавал деньги неизвестным людям по просьбе певицы
Помощник Долиной передавал деньги неизвестным ему людям по просьбе певицы
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Свидетель С. пояснил, что знаком с Долиной Л.А. с 2001 года, является ее помощником, видится практически ежедневно. Заметил, что в период с апреля по август 2024 года Долина Л.А. была напряженной, что-то ее волновало, поведение было необычным. В этот период от Долиной Л.А. поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял", - говорится в документе.