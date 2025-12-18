Помощник Долиной передавал деньги неизвестным людям по просьбе певицы

Рейтинг@Mail.ru
10:55 18.12.2025 (обновлено: 11:16 18.12.2025)
лариса долина, общество, дело о квартире долиной, верховный суд рф
Лариса Долина, Общество, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ
Певица Лариса Долина. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Помощник певицы Ларисы Долиной рассказал, что исполнял её просьбы по передаче денег неизвестным ему людям, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Свидетель С. пояснил, что знаком с Долиной Л.А. с 2001 года, является ее помощником, видится практически ежедневно. Заметил, что в период с апреля по август 2024 года Долина Л.А. была напряженной, что-то ее волновало, поведение было необычным. В этот период от Долиной Л.А. поступали странные просьбы о передаче неизвестным ему людям финансов, которые он исполнял", - говорится в документе.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Экспертиза признала Долину жертвой преступления
Лариса ДолинаОбществоДело о квартире ДолинойВерховный суд РФ
 
 
