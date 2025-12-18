https://ria.ru/20251218/dolina-2062851369.html
Риелтор Лурье проверяла подлинность паспорта Долиной
Риелтор Лурье проверяла подлинность паспорта Долиной - РИА Новости, 18.12.2025
Риелтор Лурье проверяла подлинность паспорта Долиной
Риелтор Полины Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:46:00+03:00
2025-12-18T10:46:00+03:00
2025-12-18T11:18:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2060935557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, дело о квартире долиной, верховный суд рф
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Верховный суд РФ
Риелтор Лурье проверяла подлинность паспорта Долиной
Риелтор Лурье проверяла подлинность паспорта Долиной и сведения о долгах
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Риелтор Полины Лурье проверяла подлинность паспорта певицы Ларисы Долиной, сведения о долгах и является ли та иноагентом. говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Свидетель К... разъяснила Лурье П.А. порядок включения в договор купли-продажи условий о снятии с регистрационного учета после оплаты по такому договору, рекомендовала расчет производить через аккредитив, а также связывалась с Б. для предоставления списка необходимых документов, а после их сбора провела проверку продавца через специализированный сервис (на предмет подлинности паспорта, сведений о долгах у судебных приставов, долгах по налогам, участия в спорах в арбитражном суде, включения в реестр иностранных агентов), в дальнейшем присутствовала при заключении договора 20 июня 2024 года", - говорится в документе.