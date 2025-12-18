https://ria.ru/20251218/dolina-2062848646.html
Лурье посмотрела много вариантов, прежде чем выбрать квартиру Долиной
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полина Лурье осмотрела несколько десятков квартир прежде чем сделать выбор в пользу квартиры певицы Ларисы Долиной, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"При рассмотрении дела в суде первой инстанции в качестве свидетелей были допрошены... который, по его словам, являлся другом Лурье П.А., помогал ей с подбором квартир после развода с мужем и вместе с Лурье П.А. осмотрел несколько десятков квартир и впоследствии присутствовал на заключении оспариваемого договора от 20 июня 2024 года", - говорится в документе.