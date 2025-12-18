https://ria.ru/20251218/dolina-2062848272.html
Суды по делу Долиной неправильно применили нормы недействительности сделки
Нижестоящие суды по делу певицы Ларисы Долиной неправильно применили статью ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, говорится в РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нижестоящие суды по делу певицы Ларисы Долиной неправильно применили статью ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Поскольку при применении и толковании положений статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации судами нижестоящих инстанций было допущено существенное нарушение норм права, которое повлияло на исход дела и без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Лурье П.А.", - говорится в документе.