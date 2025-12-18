Рейтинг@Mail.ru
10:38 18.12.2025
Суды по делу Долиной неправильно применили нормы недействительности сделки
Нижестоящие суды по делу певицы Ларисы Долиной неправильно применили статью ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, говорится в РИА Новости, 18.12.2025
россия, дело о квартире долиной, лариса долина, верховный суд рф
Россия, Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Верховный суд РФ
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Нижестоящие суды по делу певицы Ларисы Долиной неправильно применили статью ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под влиянием заблуждения, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Поскольку при применении и толковании положений статьи 178 Гражданского кодекса Российской Федерации судами нижестоящих инстанций было допущено существенное нарушение норм права, которое повлияло на исход дела и без устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов Лурье П.А.", - говорится в документе.
Долина обращалась в банки за кредитами под залог ее жилого дома
Россия Дело о квартире Долиной Лариса Долина Верховный суд РФ
 
 
