https://ria.ru/20251218/dolina-2062844762.html
Долина заплатила 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя квартиры
Долина заплатила 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя квартиры - РИА Новости, 18.12.2025
Долина заплатила 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя квартиры
Певица Лариса Долина заплатила почти 5 миллионов рублей за поиск покупателя своей квартиры, сказано в решении ВС РФ, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:30:00+03:00
2025-12-18T10:30:00+03:00
2025-12-18T11:32:00+03:00
лариса долина
дело о квартире долиной
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b7f2e6697252013f6ffa4677cc9fcf0.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2060935557.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058983563_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8975467bd564833f776e20482df2d0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса долина, дело о квартире долиной, жилье
Лариса Долина, Дело о квартире Долиной, Жилье
Долина заплатила 4,5 миллиона рублей за поиск покупателя квартиры
ВС: Долина заплатила почти пять миллионов рублей за поиск покупателя квартиры