Рейтинг@Mail.ru
Суд: Долина не знала о современных формах мошенничества - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 18.12.2025 (обновлено: 10:49 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/dolina-2062844338.html
Суд: Долина не знала о современных формах мошенничества
Суд: Долина не знала о современных формах мошенничества - РИА Новости, 18.12.2025
Суд: Долина не знала о современных формах мошенничества
Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:29:00+03:00
2025-12-18T10:49:00+03:00
россия
дело о квартире долиной
лариса долина
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_0:64:3040:1774_1920x0_80_0_0_c5a90a32f1f23f020fde7e1531a8ce7a.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2060935557.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514080_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_c9b93969feb64f6c20eb5feec5d9c90a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дело о квартире долиной, лариса долина, верховный суд рф
Россия, Дело о квартире Долиной, Лариса Долина, Верховный суд РФ
Суд: Долина не знала о современных формах мошенничества

Суд: Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Певица Лариса Долина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Экспертиза показала, что певица Лариса Долина не была осведомлена о современных формах мошенничества, говорится в определении Верховного суда РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Как следует из заключения проведенной в рамках уголовного дела политологической (деструктологической) экспертизы от 13 ноября 2024 года, в отношении Долиной Л.А. имело место психологическое принуждение, происходившее по известной мошеннической схеме. При этом Долина Л.А. не сохраняла возможность руководить своими действиями, так как находилась в нестабильном психоэмоциональном состоянии, не была осведомлена о современных формах мошенничества, а также рядом не оказалось людей, которые могли бы рассмотреть в действиях Долиной Л.А. подверженность влиянию мошенников. Во время мошеннических действий в отношении Долиной Л.А. на нее оказывалось значительное психологическое воздействие", - говорится в документе.
Полина Лурье - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Первая жертва "эффекта Долиной": кто такая Полина Лурье
10:42
 
РоссияДело о квартире ДолинойЛариса ДолинаВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала