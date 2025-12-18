Рейтинг@Mail.ru
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 18.12.2025 (обновлено: 11:00 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/dolina-2062844188.html
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости - РИА Новости, 18.12.2025
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости
Представленное стороной артистки Ларисы Долиной заключение оценило её квартиру в 205,5 миллиона рублей, экспертиза по уголовному делу сочла рыночной стоимостью... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:27:00+03:00
2025-12-18T11:00:00+03:00
дело о квартире долиной
жилье
россия
лариса долина
верховный суд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_0:83:2110:1270_1920x0_80_0_0_489d936804cf962d90f3a08bc647539a.jpg
https://ria.ru/20251218/vs-2062854403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060514014_95:0:2015:1440_1920x0_80_0_0_084f355d3c1edbded462bfc0a26d1e82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дело о квартире долиной, жилье, россия, лариса долина, верховный суд рф
Дело о квартире Долиной, Жилье, Россия, Лариса Долина, Верховный суд РФ
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости

Суд: представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представленное стороной артистки Ларисы Долиной заключение оценило её квартиру в 205,5 миллиона рублей, экспертиза по уголовному делу сочла рыночной стоимостью 138 миллионов, говорится в определении Верховного суда РФ.
"Стороной Долиной Л.А. в свою очередь представлено заключение специалиста… согласно которому рыночная стоимость указанного жилого помещения по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 205 559 000 рублей. В ходе предварительного расследования по уголовному делу экспертом ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации" проведена судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам которой, изложенным в заключении от 26 февраля 2025 года, рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 138 033 919 рублей", - следует из определения.
Верховный суд России во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.
Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Экспертиза признала Долину жертвой преступления
11:00
 
Дело о квартире ДолинойЖильеРоссияЛариса ДолинаВерховный суд РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала