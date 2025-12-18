https://ria.ru/20251218/dolina-2062844188.html
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости - РИА Новости, 18.12.2025
Представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости
Представленное стороной артистки Ларисы Долиной заключение оценило её квартиру в 205,5 миллиона рублей, экспертиза по уголовному делу сочла рыночной стоимостью...
2025-12-18T10:27:00+03:00
2025-12-18T10:27:00+03:00
2025-12-18T11:00:00+03:00
россия
Суд: представленное Долиной заключение оценило квартиру выше рыночной стоимости
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Представленное стороной артистки Ларисы Долиной заключение оценило её квартиру в 205,5 миллиона рублей, экспертиза по уголовному делу сочла рыночной стоимостью 138 миллионов, говорится в определении Верховного суда РФ.
"Стороной Долиной Л.А. в свою очередь представлено заключение специалиста… согласно которому рыночная стоимость указанного жилого помещения по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 205 559 000 рублей. В ходе предварительного расследования по уголовному делу экспертом ФГБУ "Московская областная лаборатория судебной экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации" проведена судебная строительно-техническая экспертиза, согласно выводам которой, изложенным в заключении от 26 февраля 2025 года, рыночная стоимость квартиры по состоянию на 20 июня 2024 года составляла 138 033 919 рублей", - следует из определения.
Верховный суд России
во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.