https://ria.ru/20251218/dolina-2062840883.html
ВС: Долина заявляла о психическом нарушении при продаже квартиры
ВС: Долина заявляла о психическом нарушении при продаже квартиры - РИА Новости, 18.12.2025
ВС: Долина заявляла о психическом нарушении при продаже квартиры
Певица Лариса Долина заявляла, что оспариваемые договоры по купле-продаже её квартиры были заключены на фоне имевшегося у нее в тот момент психического... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T10:13:00+03:00
2025-12-18T10:13:00+03:00
2025-12-18T14:17:00+03:00
жилье
россия
лариса долина
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2e37607735b7933ab5ada1e54ff317d.jpg
https://ria.ru/20251218/dolina-2062774948.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042232010_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dfdda16d586897a77b156f77ab2d9035.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, россия, лариса долина, дело о квартире долиной
Жилье, Россия, Лариса Долина, Дело о квартире Долиной
ВС: Долина заявляла о психическом нарушении при продаже квартиры
Долина утверждала, что сделка была заключена на фоне психического нарушения