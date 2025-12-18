ВС: Долина заявляла о психическом нарушении при продаже квартиры

"Долина Л.А. также указала на то, что оспариваемые договоры заключены истцом на фоне имевшегося у нее в тот момент психического нарушения, в состоянии, исключавшем наличие у нее возможности в полной мере понимать значение своих действий и руководить ими",- сказано в документе.