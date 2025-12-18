https://ria.ru/20251218/dolina-2062840793.html
Адвокат Долиной просил провести ей психиатрическую экспертизу
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в судебном заседании из-за изменения позиции певицы, сказано в определении Верховного суда России.
"27 марта 2025 г. в приемную Хамовнического районного суда г. Москвы
представителем Долиной Л.А. было подано ходатайство о назначении по делу судебной психолого-психиатрической экспертизы. Вместе с тем, в судебном заседании 28 марта 2025 г. представитель Долиной Л.А. сообщил суду, что не поддерживает данное заявление, поскольку его доверитель изменила свою позицию, в связи с чем ходатайство было оставлено судом первой инстанции без рассмотрения", - говорится в определении Верховного суда.
Верховный суд России
во вторник признал Полину Лурье собственницей квартиры в Хамовниках, которую она купила у Долиной
за 112 миллионов рублей. Предыдущие судебные решения, оставлявшие недвижимость в собственности певицы, заявлявшей, что в момент совершения сделки она находилась под влиянием мошенников, были отменены.
Пока шли разбирательства, Долина проживала в спорной квартире. Суд в своем решении указал, что если певица не покинет жилье добровольно, этот вопрос будет решён принудительно.