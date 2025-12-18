Адвокат Долиной просил провести ей психиатрическую экспертизу

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Адвокат Ларисы Долиной направлял в Хамовнический суд Москвы ходатайство о назначении по делу психолого-психиатрической экспертизы, но отказался от этого в судебном заседании из-за изменения позиции певицы, сказано в определении Верховного суда России.