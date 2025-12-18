Долина все еще проживает в квартире в Хамовниках, рассказала адвокат Лурье

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина пока не съехала из квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.

"Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры", — сказала собеседница агентства.

При этом певица может съехать добровольно до этой даты, отметила Свириденко.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы . Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.

Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.

Вместе с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.