Долина все еще проживает в квартире в Хамовниках, рассказала адвокат Лурье
08:37 18.12.2025 (обновлено: 14:10 18.12.2025)
Долина все еще проживает в квартире в Хамовниках, рассказала адвокат Лурье
жилье
россия
лариса долина
московский городской суд
дело о квартире долиной
москва
общество
жилье, россия, лариса долина, московский городской суд, дело о квартире долиной, москва
Жилье, Россия, Лариса Долина, Московский городской суд, Дело о квартире Долиной, Москва, Общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Певица Лариса Долина пока не съехала из квартиры в Хамовниках, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье Светлана Свириденко.
"Долина остается в квартире, с нами никто не связывался после заседания в Верховном суде, 25 декабря будет заседание в Мосгорсуде о ее принудительном выселении из квартиры", — сказала собеседница агентства.
Опрос
Что вы считаете справедливым в ситуациях, аналогичных делу Долиной?
Проголосовали:47824
16 декабря, 16:03
При этом певица может съехать добровольно до этой даты, отметила Свириденко.

Афера с квартирой

Долина оказалась в центре общественного внимания летом прошлого года, когда заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы. Аферисты четыре месяца обрабатывали артистку и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести сбережения на "безопасные" счета, а средства от продажи недвижимости передать курьеру. Общий ущерб оценивается как минимум в 317 миллионов рублей.
"Надеюсь, это случится". В чем призналась Лурье после сделки с Долиной
08:00
Преступников задержали. В конце ноября Балашихинский городской суд приговорил Анжелу Цырульникову, Артура Каменецкого, Андрея Основу и Дмитрия Леонтьева к срокам от четырех до семи лет и оштрафовал каждого на 900 тысяч рублей.
Вместе с этим певица оспорила сделку о продаже квартиры. В марте Хамовнический суд восстановил ее право собственности. В итоге Лурье, купившая квартиру, осталась и без денег, и без жилья. Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали решение законным. После этого покупательница обратилась в высшую инстанцию.
Во вторник ВС отменил решения нижестоящих судов и оставил право собственности на спорную квартиру за Лурье. Долину, которая проживала в ней, пока шли разбирательства, обязали покинуть жилье. Если она не сделает этого добровольно, вопрос будут решать принудительно.
16 декабря, 18:47
 
Лариса Долина
 
 
