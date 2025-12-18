Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов и вышла к Орехову

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области, полностью обеспечивает безопасность ЗАЭС, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.