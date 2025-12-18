Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов и вышла к Орехову - РИА Новости, 18.12.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:08 18.12.2025 (обновлено: 17:09 18.12.2025)
Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов и вышла к Орехову
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
запорожская область
запорожье
вооруженные силы рф
валерий герасимов, запорожская область, запорожье, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы РФ
Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов и вышла к Орехову

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области, полностью обеспечивает безопасность ЗАЭС, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов в четверг на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
"Группировка войск "Днепр", преодолевая тактическую зону обороны противника, последовательно освободила семь населенных пунктов и вышла к городу Орехов. Продолжает наступательные действия с общим направлением на Запорожье. В дельте реки Днепр расширяет контроль над островной зоной", - сообщил Герасимов.
Он отметил, что группировкой полностью обеспечена безопасность Запорожской атомной электростанции.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Генштаб оценил потери ВСУ на Курском направлении
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовЗапорожская областьЗапорожьеВооруженные силы РФ
 
 
