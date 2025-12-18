https://ria.ru/20251218/dnepr-2062985637.html
Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов и вышла к Орехову
Группировка "Днепр" освободила семь населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области, полностью обеспечивает безопасность ЗАЭС, заявил начальник... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
запорожская область
запорожье
вооруженные силы рф
запорожская область
запорожье
Герасимов: группировка "Днепр" полностью обеспечивает безопасность ЗАЭС