ЕС хочет финансировать Украину и затягивать мир, заявил Дмитриев
18.12.2025
ЕС хочет финансировать Украину и затягивать мир, заявил Дмитриев
Евросоюз хочет продолжать финансировать военный конфликт на Украине и затягивать мир, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)
ЕС хочет финансировать Украину и затягивать мир, заявил Дмитриев
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Евросоюз хочет продолжать финансировать военный конфликт на Украине и затягивать мир, считает
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"ЕС хочет финансировать войну и затягивать мир. США предложили финансировать мир, восстановление и экономический рост", - написал Дмитриев на своей странице, комментируя статью издания Politico под заголовком "Проблемой ЕС является не Бельгия, а (президент США Дональд - ред.) Трамп".
Дмитриев также задался вопросом, удастся ли в четверг "подсвинкам" из ЕС попытаться "незаконно украсть российские резервы", подорвав доверие к рынкам ЕС и Euroclear, или "возобладают голоса разума Европы".
Премьер Венгрии Виктор Орбан 17 декабря заявил, что Еврокомиссия сняла вопрос о конфискации российских активов с повестки дня саммита ЕС. По его словам, вместо этого ЕС предлагает взять совместный кредит в пользу Киева.
Еврокомиссия ранее пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. В МИД РФ также заявляли, что Москва ответит на конфискацию российских активов.