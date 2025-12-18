Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военнослужащие освободили более 300 населенных пунктов за уходящий год, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Армия России освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6300 квадратных километров территории в 2025 году", — сообщил он на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Подразделения группировки "Центр"
- Бойцы освободили 81 населенный пункт, включая крупные города Дзержинск и Красноармейск, а также около половины Димитрова.
«
"При освобождении Красноармейска штурмовые группы проникали в жилые кварталы глубоко в обороне противника, рассекая и блокируя его формирования в опорных пунктах. На завершающем этапе освобождения за сутки брались под контроль более 900 зданий одновременно в нескольких районах".
- С начала года противник потерял на этом участке фронта более 225 тысяч боевиков, 242 танка, свыше 2200 боевых бронемашин, 46 РСЗО и около 3600 орудий и минометов.
Южная группировка войск
- Военные продолжают освобождение Константиновки.
«
"Более 50 процентов территории города контролируется российскими войсками".
Военнослужащие "Севера"
- В Сумской области войска заняли 18 населенных пунктов, которые ВСУ раньше использовали для атак на приграничные районы Курской области.
- Бойцы завершили освобождение Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области.
- Штурмовые подразделения продолжают расширять полосу безопасности.
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ
13 декабря, 08:47
Подразделения "Запада"
Штурмовики ведут уличные бои в городе Красный Лиман, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол.
Бойцы "Востока"
«
"На Запорожском направлении группировка войск "Восток", начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления".
- За этот год под контроль ВС России перешло около двух тысяч квадратных километров территории и 89 населенных пунктов.
- Сейчас идут бои за овладение крупным населенным пунктом — Гуляйполе.
Войска "Днепра"
- Военные освободили семь населенных пунктов и вышли к городу Орехову.
- Они продолжают наступление с общим направлением на Запорожье, а также расширяют контроль в дельте реки Днепр.
- Группировка полностью обеспечивает безопасность Запорожской атомной электростанции.
Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова
27 ноября, 03:30
Другие заявления Герасимова
- Запад не отказывается от цели нанести России стратегическое поражение, это долгосрочный вызов интересам страны.
- НАТО сохраняет масштабы и интенсивность подготовки у российских границ и повышает оперативность переброски войск усиления.
- В ЕС думают о затягивании боевых действий, чтобы истощить Россию и перестроить альянс.
- За четыре года объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов, из них более 220 миллиардов — военные расходы.
- Тем временем дезертирство в ВСУ приобретает массовый характер —ежемесячно самовольно место службы оставляют до 30 тысяч человек.
- При этом количество мобилизованных, наоборот, снизилось с 28 до 14 тысяч человек в месяц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18