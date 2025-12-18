Рейтинг@Mail.ru
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:07 18.12.2025 (обновлено: 19:53 18.12.2025)
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 18.12.2025
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО
Военнослужащие освободили более 300 населенных пунктов за уходящий год, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов. РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
красноармейск
безопасность
россия, валерий герасимов, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, красноармейск, безопасность, дзержинск (донецкая область), украина, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Красноармейск, Безопасность, Дзержинск (Донецкая область), Украина, НАТО, Евросоюз
Герасимов рассказал об успехах ВС России в зоне СВО

Герасимов: ВС РФ освободили свыше 6 300 кв. км территории в 2025 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Военнослужащие освободили более 300 населенных пунктов за уходящий год, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.
"Армия России освободила более 300 населенных пунктов и свыше 6300 квадратных километров территории в 2025 году", — сообщил он на брифинге для военных атташе зарубежных стран.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
Вчера, 08:00

Подразделения группировки "Центр"

«
"При освобождении Красноармейска штурмовые группы проникали в жилые кварталы глубоко в обороне противника, рассекая и блокируя его формирования в опорных пунктах. На завершающем этапе освобождения за сутки брались под контроль более 900 зданий одновременно в нескольких районах".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
  • С начала года противник потерял на этом участке фронта более 225 тысяч боевиков, 242 танка, свыше 2200 боевых бронемашин, 46 РСЗО и около 3600 орудий и минометов.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Белоусов: освобождение Димитрова станет для ВСУ крупнейшим поражением
17 декабря, 14:21

Южная группировка войск

«
"Более 50 процентов территории города контролируется российскими войсками".
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
ВС России расширяют зону контроля в Константиновке, рассказал Пушилин
16 декабря, 09:45

Военнослужащие "Севера"

  • В Сумской области войска заняли 18 населенных пунктов, которые ВСУ раньше использовали для атак на приграничные районы Курской области.
  • Бойцы завершили освобождение Волчанска и еще девяти населенных пунктов в Харьковской области.
  • Штурмовые подразделения продолжают расширять полосу безопасности.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Под Волчанском разбили подразделение колумбийских наемников ВСУ
13 декабря, 08:47

Подразделения "Запада"

Штурмовики ведут уличные бои в городе Красный Лиман, а также продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ на берегу реки Оскол.

Бойцы "Востока"

«

"На Запорожском направлении группировка войск "Восток", начиная с освобождения в октябре прошлого года Угледара, ведет наступательные действия практически без пауз и поддерживает высокие темпы наступления".

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ
Валерий Герасимов
начальник Генштаба ВС России
  • За этот год под контроль ВС России перешло около двух тысяч квадратных километров территории и 89 населенных пунктов.
  • Сейчас идут бои за овладение крупным населенным пунктом — Гуляйполе.
Боевая работа артиллерийского расчета - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Балицкий сообщил о полном огневом контроле российских войск над Гуляйполем
10 декабря, 21:48

Войска "Днепра"

  • Военные освободили семь населенных пунктов и вышли к городу Орехову.
  • Они продолжают наступление с общим направлением на Запорожье, а также расширяют контроль в дельте реки Днепр.
  • Группировка полностью обеспечивает безопасность Запорожской атомной электростанции.
Расчет БПЛА 42-й дивизии уничтожил танки ВСУ, спрятанные в ангарах - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Российские военные уничтожили танки ВСУ в районе Орехова
27 ноября, 03:30

Другие заявления Герасимова

  • Запад не отказывается от цели нанести России стратегическое поражение, это долгосрочный вызов интересам страны.
  • НАТО сохраняет масштабы и интенсивность подготовки у российских границ и повышает оперативность переброски войск усиления.
  • В ЕС думают о затягивании боевых действий, чтобы истощить Россию и перестроить альянс.
  • За четыре года объем иностранного финансирования Украины превысил 550 миллиардов долларов, из них более 220 миллиардов — военные расходы.
  • Тем временем дезертирство в ВСУ приобретает массовый характер —ежемесячно самовольно место службы оставляют до 30 тысяч человек.
  • При этом количество мобилизованных, наоборот, снизилось с 28 до 14 тысяч человек в месяц.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
