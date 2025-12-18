https://ria.ru/20251218/dimitrov-2062898315.html
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова - РИА Новости, 18.12.2025
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
Подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение окруженные ВСУ в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров в ДНР, зачищают Родинское и... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:05:00+03:00
2025-12-18T13:05:00+03:00
2025-12-18T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
димитров
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
спецоперация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74c9259149ec5b34239b1910f928db59.jpg
https://ria.ru/20251218/krasnoarmeysk-2062900996.html
димитров
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058587595_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_f7b41f3341d4baef71ff2f0edd6c4397.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, димитров, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), спецоперация
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Димитров, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Спецоперация
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
Группировка "Центр" продолжает уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова