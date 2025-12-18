Рейтинг@Mail.ru
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:05 18.12.2025 (обновлено: 13:25 18.12.2025)
ВС России продолжают уничтожение ВСУ в двух микрорайонах Димитрова
Подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение окруженные ВСУ в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров в ДНР, зачищают Родинское и... РИА Новости, 18.12.2025
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр" продолжили уничтожение окруженные ВСУ в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров в ДНР, зачищают Родинское и Светлое, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжали уничтожение окруженного противника в микрорайонах "Восточный" и "Западный" города Димитров Донецкой Народной Республики. Проводится зачистка от разрозненных групп ВСУ населенных пунктов Родинское и Светлое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Военнослужащий группировки войск Центр в Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России сорвали попытки украинских боевиков прорваться в Красноармейск
