Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Девочка из Севастополя, которая получила ранение при атаке украинских беспилотников, умерла в столичной больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«
"Скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город", — написал он.
Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким.
"Севастополь сегодня скорбит вместе с вами. Такие атаки на Севастополь — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла, кроме как запугать, посеять панику и боль", — подчеркнул Развожаев.
У девочки были тяжелые минно-взрывные ранения, в крайне тяжелом состоянии ее транспортировали в Москву на аппарате ИВЛ спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф. Ребенок находился под наблюдением врачей-реаниматологов, ей проводили комплексную интенсивную терапию, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Та по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который продолжает атаковать регион, нацеливая артиллерию и дроны на гражданские объекты.
Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
