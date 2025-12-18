Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь

"Скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город", — написал он.

У девочки были тяжелые минно-взрывные ранения, в крайне тяжелом состоянии ее транспортировали в Москву на аппарате ИВЛ спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф. Ребенок находился под наблюдением врачей-реаниматологов, ей проводили комплексную интенсивную терапию, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.