Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 18.12.2025 (обновлено: 20:45 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/devochka-2063042852.html
Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь
Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь - РИА Новости, 18.12.2025
Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь
Девочка из Севастополя, которая получила ранение при атаке украинских беспилотников, умерла в столичной больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 18.12.2025
Умерла девочка, пострадавшая при атаке украинских БПЛА на Севастополь

Раненная при атаке дронов ВСУ на Севастополь девочка-подросток умерла в больнице

© Фото : Российская детская клиническая больница/TelegramПострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве
Пострадавшую при атаке ВСУ на Севастополь девочку транспортировали на лечение в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Российская детская клиническая больница/Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — РИА Новости. Девочка из Севастополя, которая получила ранение при атаке украинских беспилотников, умерла в столичной больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"Скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город", — написал он.

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом
10 декабря, 03:24
Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким.
"Севастополь сегодня скорбит вместе с вами. Такие атаки на Севастополь — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла, кроме как запугать, посеять панику и боль", — подчеркнул Развожаев.
У девочки были тяжелые минно-взрывные ранения, в крайне тяжелом состоянии ее транспортировали в Москву на аппарате ИВЛ спецбортом в сопровождении специалистов Федерального центра медицины катастроф. Ребенок находился под наблюдением врачей-реаниматологов, ей проводили комплексную интенсивную терапию, но, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.
Крым и Севастополь вошли в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. Та по-прежнему считает их своими временно оккупированными территориями. Многие страны Запада поддерживают по этому вопросу Киев, который продолжает атаковать регион, нацеливая артиллерию и дроны на гражданские объекты.
Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСевастопольМоскваМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымРоссия
 
 
