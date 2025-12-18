Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок
19:55 18.12.2025
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок
Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Выступающий в качестве свидетеля один из фигурантов дела о хищениях на строительстве курских фортификаций Максим Авдеев рассказал в суде, что создал около тысячи фирм-однодневок для последующего обналичивания средств, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Курска.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. В Ленинском суде города Курска 18 декабря в качестве свидетеля выступил ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность житель областного центра Максим Авдеев, который создавал фирмы-однодневки для заключения фиктивных договоров.
Световая информационная панель во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Курске рассказали, куда расходовались средства на фортификации
10 декабря, 23:39
"Около тысячи (юридических лиц было создано в общем – ред.) для обналичивания денежных средств... Предоставлял директоров и регистрировал организации. Счета банковские открывал... Печать, решения, создание общества. Сим-карта, телефон... Решение, крипто-контроль (средства криптографической защиты информации - ред.) приходил на почту. Логин, пароль почты на бумажке записанные потом - владельцам. Кому доставались эти организации, тем передавался пакет документов", – заявил Авдеев в зале суда.
По его словам, на каждую организацию перечислялись разные объемы денежных средств - от 10 до 30 миллионов рублей.
"Марксистем",... "Лагуна", ООО "Корсар", "Пеликан"... Да, я предоставлял им директоров и регистрировал организации... Создавались для обналичивания денежных средств... Меня за это уже осудили, незаконную банковскую деятельность... И за создание юридических лиц... На каждую организацию перечислялись разные объемы, от 10 миллионов и пределов не было ... Пока фирма работала, пределов не было. Можно было 30 миллионов прогнать. Все зависит от фирмы. "Марксистем" - это большой уставной капитал, она дольше должна работать, она транзитная... На нее грузятся деньги и раскидываются по "помойкам" (другие фирмы - ред.), оттуда снимаются деньги", – добавил свидетель.
Он уточнил, что также сам лично обналичивал средства со счетов созданных им фирм. "Снимались деньги... где-то в среднем 10 миллионов... От каждой "помойки".. Да, "помойки" - это фирмы на месяц. Я снимал... Разным людям (передавал - ред.). Деньги списывались, все, что можно, под расходы. Я снимал, допустим... первый чек - хозрасход, снимается 800 тысяч, снимаются командировочные - 600 тысяч. Естественно, эти деньги надо списывать. Договоры с третьими фирмами тоже заключались. Это служит только для того, чтобы деньги с одного счета перешли на другой и подтвердили бумагой", – рассказал в суде Авдеев.
Кроме того, он подтвердил участие в схеме депутата ДНР Татьяны Бондаренко. "Татьяна Бондаренко известна. Передавал (деньги - ред.)", -ответил Авдеев на вопрос государственного обвинителя, передавал ли он деньги Бондаренко.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Жителя Петербурга осудили за хищение 320 миллионов рублей у Минобороны
1 декабря, 12:59
Ранее обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство блиндажей, огневых точек, опорных пунктов для защиты от агрессии со стороны Украины. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком - Корпорация развития во главе с Владимиром Лукиным.
Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов. Кроме того, в отношении Корпорации развития возбудили уголовное дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению "зубов дракона" - бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций. Как установила экспертиза, конструкции, поставленные корпорацией и коммерческими фирмами, были ненадлежащего качества - прочность бетона оказалась в два раза меньше, чем требуется.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций в Курской области проходят также экс-губернатор Алексей Смирнов, его первый зам Алексей Дедов и бывший депутат Курской облдумы Максим Васильев.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
СК возбудил дело о хищении у Минобороны более 500 миллионов рублей
20 октября, 13:19
 
