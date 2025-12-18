Фигурант дела о курских фортификациях рассказал о создании фирм-однодневок

КУРСК, 18 дек - РИА Новости. Выступающий в качестве свидетеля один из фигурантов дела о хищениях на строительстве курских фортификаций Максим Авдеев рассказал в суде, что создал около тысячи фирм-однодневок для последующего обналичивания средств, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда Курска.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков. В Ленинском суде города Курска 18 декабря в качестве свидетеля выступил ранее осужденный за незаконную банковскую деятельность житель областного центра Максим Авдеев, который создавал фирмы-однодневки для заключения фиктивных договоров.

"Около тысячи (юридических лиц было создано в общем – ред.) для обналичивания денежных средств... Предоставлял директоров и регистрировал организации. Счета банковские открывал... Печать, решения, создание общества. Сим-карта, телефон... Решение, крипто-контроль (средства криптографической защиты информации - ред.) приходил на почту. Логин, пароль почты на бумажке записанные потом - владельцам. Кому доставались эти организации, тем передавался пакет документов", – заявил Авдеев в зале суда.

По его словам, на каждую организацию перечислялись разные объемы денежных средств - от 10 до 30 миллионов рублей.

"Марксистем",... "Лагуна", ООО "Корсар", "Пеликан"... Да, я предоставлял им директоров и регистрировал организации... Создавались для обналичивания денежных средств... Меня за это уже осудили, незаконную банковскую деятельность... И за создание юридических лиц... На каждую организацию перечислялись разные объемы, от 10 миллионов и пределов не было ... Пока фирма работала, пределов не было. Можно было 30 миллионов прогнать. Все зависит от фирмы. "Марксистем" - это большой уставной капитал, она дольше должна работать, она транзитная... На нее грузятся деньги и раскидываются по "помойкам" (другие фирмы - ред.), оттуда снимаются деньги", – добавил свидетель.

Он уточнил, что также сам лично обналичивал средства со счетов созданных им фирм. "Снимались деньги... где-то в среднем 10 миллионов... От каждой "помойки".. Да, "помойки" - это фирмы на месяц. Я снимал... Разным людям (передавал - ред.). Деньги списывались, все, что можно, под расходы. Я снимал, допустим... первый чек - хозрасход, снимается 800 тысяч, снимаются командировочные - 600 тысяч. Естественно, эти деньги надо списывать. Договоры с третьими фирмами тоже заключались. Это служит только для того, чтобы деньги с одного счета перешли на другой и подтвердили бумагой", – рассказал в суде Авдеев.

Кроме того, он подтвердил участие в схеме депутата ДНР Татьяны Бондаренко. "Татьяна Бондаренко известна. Передавал (деньги - ред.)", -ответил Авдеев на вопрос государственного обвинителя, передавал ли он деньги Бондаренко.

Ранее обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.

По данным Генпрокуратуры , с 2022 по 2023 год правительству Курской области выделили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство блиндажей, огневых точек, опорных пунктов для защиты от агрессии со стороны Украины . Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком - Корпорация развития во главе с Владимиром Лукиным.

Чиновники воспользовались этим и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений. Но компании только создавали видимость выполнения работ и реализовали ложную схему расходов, заключив фиктивные договоры с фирмами-однодневками на поставку строительных материалов. Кроме того, в отношении Корпорации развития возбудили уголовное дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению "зубов дракона" - бетонных пирамид, который применяются при сооружении фортификаций. Как установила экспертиза, конструкции, поставленные корпорацией и коммерческими фирмами, были ненадлежащего качества - прочность бетона оказалась в два раза меньше, чем требуется.