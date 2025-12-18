Жителя Владимирской области заподозрили в госизмене

РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Владимирской области, который подозревается в переводе средств на криптокошелек, созданный для сбора денег на приобретение техники и боеприпасов для использования против ВС РФ, а также для ведения диверсионной деятельности, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.