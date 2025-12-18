Рейтинг@Mail.ru
Жителя Владимирской области заподозрили в госизмене
13:56 18.12.2025
Жителя Владимирской области заподозрили в госизмене
Жителя Владимирской области заподозрили в госизмене - РИА Новости, 18.12.2025
Жителя Владимирской области заподозрили в госизмене
происшествия, россия, владимирская область
Происшествия, Россия, Владимирская область
Жителя Владимирской области заподозрили в госизмене

ФСБ возбудила дело о госизмене против жителя Владимирской области

Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Дело о государственной измене возбуждено в отношении жителя Владимирской области, который подозревается в переводе средств на криптокошелек, созданный для сбора денег на приобретение техники и боеприпасов для использования против ВС РФ, а также для ведения диверсионной деятельности, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
По версии следствия, фигурант разделял идеологию одной из запрещенных в России террористических организаций и являлся подписчиком ее Telegram-канала. В декабре 2024 года он перевел криптовалюту на указанный в чат-боте криптокошелек сообщества, осуществляющего сбор денежных средств на приобретение специальной техники, вооружения, боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов и средств поражения к ним для последующего использования в боевых действиях в зоне СВО и на приграничных территориях против ВС РФ, а также для ведения диверсионной деятельности на территории России.
"УФСБ России по Владимирской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность жителя Владимирской области 1990 года рождения, причастного к государственной измене… Злоумышленник задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.
Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
