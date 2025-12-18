Дело бывшей супруги свердловского экс-вице-губернатора поступило в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, поступило в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения, следует из базы инстанции.
"Лицо: Чемезова Ирина Юрьевна. Регистрация поступившего дела: 17 декабря", – говорится в карточке дела. Также там уточнятся, что ей вменяют два эпизода мошенничества.
Дата первого заседания еще не назначена.
Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Свою вину она не признает.
Ее экс-супруг Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве, так же в особо крупном размере.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов – в качестве ответчика, 10 октября иск был полностью удовлетворен.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Чемезовой домашний арест до 1 января, а Центральный районный суд Челябинска продлил Олегу Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, тогда на процессе бывший замгубернатора говорил, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу".
