Рейтинг@Mail.ru
Дело бывшей супруги свердловского экс-вице-губернатора поступило в суд - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/delo-2062888035.html
Дело бывшей супруги свердловского экс-вице-губернатора поступило в суд
Дело бывшей супруги свердловского экс-вице-губернатора поступило в суд - РИА Новости, 18.12.2025
Дело бывшей супруги свердловского экс-вице-губернатора поступило в суд
Уголовное дело о мошенничестве в отношении Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, поступило в Верх-Исетский... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:35:00+03:00
2025-12-18T12:35:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
челябинск
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_0:44:1280:764_1920x0_80_0_0_ca792ad568bc693181ef4aa230a05246.jpg
https://ria.ru/20251124/sud-2057248810.html
https://ria.ru/20251211/sud-2061380490.html
екатеринбург
свердловская область
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045041681_141:0:1280:854_1920x0_80_0_0_1b5d6901b858d6f5502aae791fe16080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, челябинск, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Челябинск, Генеральная прокуратура РФ
Дело бывшей супруги свердловского экс-вице-губернатора поступило в суд

Дело о мошенничестве бывшей жены экс-вице-губернатора Чемезова поступило в суд

© Фото : Свердловская область/TelegramОлег Чемезов
Олег Чемезов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Свердловская область/Telegram
Олег Чемезов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о мошенничестве в отношении Ирины Чемезовой, экс-супруги бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова, поступило в Верх-Исетский суд Екатеринбурга для рассмотрения, следует из базы инстанции.
"Лицо: Чемезова Ирина Юрьевна. Регистрация поступившего дела: 17 декабря", – говорится в карточке дела. Также там уточнятся, что ей вменяют два эпизода мошенничества.
Ирина Ясакова - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Суд отправил в СИЗО экс-вице-президента "Оборонстроя"
24 ноября, 20:03
Дата первого заседания еще не назначена.
Суд 18 сентября отправил Чемезову под домашний арест по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Свою вину она не признает.
Ее экс-супруг Олег Чемезов 30 сентября был арестован по другому делу о мошенничестве, так же в особо крупном размере.
Ранее Ирина Чемезова была привлечена по иску Генпрокуратуры о конфискации уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" в качестве третьего лица, а Олег Чемезов – в качестве ответчика, 10 октября иск был полностью удовлетворен.
Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил Чемезовой домашний арест до 1 января, а Центральный районный суд Челябинска продлил Олегу Чемезову до 15 февраля срок содержания под стражей. Как передавал корреспондент РИА Новости из зала суда, тогда на процессе бывший замгубернатора говорил, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то "их некому водить в школу".
Алексей Смирнов в Мещанском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд оставил экс-губернатора Курской области Смирнова в СИЗО
11 декабря, 14:28
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьЧелябинскГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала