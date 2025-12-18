Рейтинг@Mail.ru
ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ - РИА Новости, 18.12.2025
08:49 18.12.2025
ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ
Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Челябинской области, который занимался сбором информации для спецслужб Украины о... РИА Новости, 18.12.2025
происшествия
происшествия, россия, челябинская область, украина
Происшествия, Россия, Челябинская область, Украина
ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Челябинской области, который занимался сбором информации для спецслужб Украины о транспортной инфраструктуре региона и передвижении железнодорожных составов с военной техникой, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, сотрудники управления в декабре установил личность гражданина, который сотрудничал с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По их заданию он занимался сбором разведывательной информации: проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области.
"УФСБ России по Челябинской области задержан житель региона, 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети "Интернет" и подозреваемый в государственной измене... Фигурант арестован", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Задержание сотрудника одного из контрольно-надзорных органов, подозреваемого в госизмене - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа, работавшего на Киев
24 марта, 09:47
 
ПроисшествияРоссияЧелябинская областьУкраина
 
 
