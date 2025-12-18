ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ

"УФСБ России по Челябинской области задержан житель региона, 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети "Интернет" и подозреваемый в государственной измене... Фигурант арестован", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.