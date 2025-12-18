ФСБ задержала жителя Челябинской области за сбор данных для ВСУ

ЧЕЛЯБИНСК, 18 дек - РИА Новости. Уголовное дело о государственной измене возбудили в отношении жителя Челябинской области, который занимался сбором информации для спецслужб Украины о транспортной инфраструктуре региона и передвижении железнодорожных составов с военной техникой, сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.
По данным пресс-службы, сотрудники управления в декабре установил личность гражданина, который сотрудничал с представителем запрещенного в России украинского военизированного объединения. По их заданию он занимался сбором разведывательной информации: проводил рекогносцировку объектов транспортной инфраструктуры региона, а также должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Челябинской области.
"УФСБ России по Челябинской области задержан житель региона, 1979 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством сети "Интернет" и подозреваемый в государственной измене... Фигурант арестован", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что следственным органом УФСБ в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена), которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.