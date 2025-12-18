"Газпром" в Пекине обсудил поставки газа в Китай

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Газпром" и китайская нефтегазовая корпорация CNPC на встрече в Пекине обсудили проект поставок по "дальневосточному" маршруту и перспективы поставок газа из России в Китай, сообщил "Газпром".

"Газпром" и CNPC продолжают совместную работу в научно-технической сфере, в области подземного хранения газа, обучения персонала и стандартизации. В ходе заседания были подписаны два межкорпоративных стандарта по освоению метаноугольных месторождений, говорится в сообщении.