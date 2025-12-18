https://ria.ru/20251218/chuvashiya-2062961163.html
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО - РИА Новости, 18.12.2025
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
Сотрудник полиции в Чувашии подозревается в вымогательстве 500 тысяч рублей у участника СВО, у которого он якобы нашел наркотики, сообщает региональное... РИА Новости, 18.12.2025
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
