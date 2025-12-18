Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
16:13 18.12.2025 (обновлено: 16:21 18.12.2025)
В Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО
Сотрудник полиции в Чувашии подозревается в вымогательстве 500 тысяч рублей у участника СВО, у которого он якобы нашел наркотики, сообщает региональное... РИА Новости, 18.12.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Сотрудник полиции в Чувашии подозревается в вымогательстве 500 тысяч рублей у участника СВО, у которого он якобы нашел наркотики, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, сотрудник отдела полиции по Канашскому району и двое его сообщников разработали план вымогательства у участника спецоперации и вечером 27 ноября полицейский инсценировал обнаружение у него наркотического средства. После этого совместно с сообщниками на территории одного из домовладений города Канаша, угрожая применением насилия, фигуранты потребовали от потерпевшего передать им 500 тысяч рублей, забрав при этом его автомобиль в качестве залога.
По материалам УФСБ России по Чувашии и сотрудников собственной безопасности МВД региона возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство).
"Подозреваемые задержаны. Следователем решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", - говорится в сообщении.
