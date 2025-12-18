В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру

ТУЛА, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили в Туле после попытки пенсионерки вернуть проданную под влиянием мошенников квартиру, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По данным ведомства, 70-летняя женщина под влиянием мошенников продала свою квартиру за 1,6 миллиона рублей, однако, осознав, что оказалась жертвой преступления, переводить деньги злоумышленникам не стала. Спустя два месяца подозреваемая решила расторгнуть сделку и обратилась в суд с исковым заявлением. По версии следствия, при подаче иска пенсионерка исказила обстоятельства продажи, чтобы вернуть недвижимость.