Рейтинг@Mail.ru
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/chp-2062998743.html
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру - РИА Новости, 18.12.2025
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру
Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили в Туле после попытки пенсионерки вернуть проданную под влиянием мошенников... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T17:39:00+03:00
2025-12-18T17:39:00+03:00
происшествия
россия
тула
дело о квартире долиной
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
россия
тула
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, тула, дело о квартире долиной
Происшествия, Россия, Тула, Дело о квартире Долиной
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру

В Туле пенсионерка пыталась вернуть проданную под влиянием мошенников квартиру

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили в Туле после попытки пенсионерки вернуть проданную под влиянием мошенников квартиру, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По данным ведомства, 70-летняя женщина под влиянием мошенников продала свою квартиру за 1,6 миллиона рублей, однако, осознав, что оказалась жертвой преступления, переводить деньги злоумышленникам не стала. Спустя два месяца подозреваемая решила расторгнуть сделку и обратилась в суд с исковым заявлением. По версии следствия, при подаче иска пенсионерка исказила обстоятельства продажи, чтобы вернуть недвижимость.
"По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Туле возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В Петербурге мошенники обманули пенсионера на 18 миллионов рублей
4 июля, 10:53
 
ПроисшествияРоссияТулаДело о квартире Долиной
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала