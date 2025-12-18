https://ria.ru/20251218/chp-2062998743.html
В Туле возбудили дело после попытки пенсионерки вернуть проданную квартиру
2025-12-18T17:39:00+03:00
ТУЛА, 18 дек – РИА Новости. Уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере возбудили в Туле после попытки пенсионерки вернуть проданную под влиянием мошенников квартиру, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.
По данным ведомства, 70-летняя женщина под влиянием мошенников продала свою квартиру за 1,6 миллиона рублей, однако, осознав, что оказалась жертвой преступления, переводить деньги злоумышленникам не стала. Спустя два месяца подозреваемая решила расторгнуть сделку и обратилась в суд с исковым заявлением. По версии следствия, при подаче иска пенсионерка исказила обстоятельства продажи, чтобы вернуть недвижимость.
"По данному факту следственным управлением УМВД России по городу Туле
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ
"Покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.