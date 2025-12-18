Рейтинг@Mail.ru
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/chp-2062981460.html
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске - РИА Новости, 18.12.2025
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске
Семь пожарных расчетов тушат пожар на заводе в нижегородском Дзержинске, открытое горение ликвидировано на площади восемь "квадратов", погибших и пострадавших... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T16:59:00+03:00
2025-12-18T16:59:00+03:00
происшествия
дзержинск (донецкая область)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_0:318:2782:1883_1920x0_80_0_0_7c0349895419dd2a3c5a897db72de71f.jpg
https://ria.ru/20251218/sk-2062903595.html
дзержинск (донецкая область)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949649982_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_aadf7e795db72b54d24b9cb140670846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, дзержинск (донецкая область), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске

Пожарные ликвидировали огонь на 8 кв м на химзаводе "Синтез Ока"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Семь пожарных расчетов тушат пожар на заводе в нижегородском Дзержинске, открытое горение ликвидировано на площади восемь "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС региона.
Ранее в пресс-службе химического завода "Синтез Ока" сообщили РИА Новости, что при ремонте в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло. Остановлены все технологические процессы на близлежащих установках.
"Прямо сейчас подразделения МЧС России ликвидируют пожар в Дзержинске. Семь пожарных расчетов участвуют в тушении пожара на производственном объекте на Восточном шоссе. Открытое горение ликвидировано на площади восемь квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, Пять человек эвакуировались самостоятельно.
"После полной ликвидации пожара дознаватели МЧС России будут устанавливать причины произошедшего", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщается на сайте предприятия, группа компаний "Синтез ОКА" занимается производством аминов (органических соединений, производных аммиака), выпускает продукцию для нефтегазовой, нефтехимической, азотной, горнорудной, фармацевтической, лакокрасочной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также сельского хозяйства, бытовой и строительной химии, полиграфии.
Последствия пожара в цветочной лавке в Красноярске - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
СК устанавливает обстоятельства пожара в Красноярске, где погибла женщина
Вчера, 13:22
 
ПроисшествияДзержинск (Донецкая область)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала