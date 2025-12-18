https://ria.ru/20251218/chp-2062981460.html
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске
Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске
дзержинск (донецкая область)
россия
Происшествия, Дзержинск (Донецкая область), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Семь пожарных расчетов тушат пожар на заводе в нижегородском Дзержинске, открытое горение ликвидировано на площади восемь "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС региона.
Ранее в пресс-службе химического завода "Синтез Ока" сообщили РИА Новости, что при ремонте в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло. Остановлены все технологические процессы на близлежащих установках.
"Прямо сейчас подразделения МЧС России
ликвидируют пожар в Дзержинске
. Семь пожарных расчетов участвуют в тушении пожара на производственном объекте на Восточном шоссе. Открытое горение ликвидировано на площади восемь квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение", - сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что погибших и пострадавших нет, Пять человек эвакуировались самостоятельно.
"После полной ликвидации пожара дознаватели МЧС России будут устанавливать причины произошедшего", - подчеркивается в сообщении.
Как сообщается на сайте предприятия, группа компаний "Синтез ОКА" занимается производством аминов (органических соединений, производных аммиака), выпускает продукцию для нефтегазовой, нефтехимической, азотной, горнорудной, фармацевтической, лакокрасочной, пищевой, металлургической, деревообрабатывающей, текстильной промышленности, а также сельского хозяйства, бытовой и строительной химии, полиграфии.