Пожарные ликвидировали огонь на восьми "квадратах" на заводе в Дзержинске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Семь пожарных расчетов тушат пожар на заводе в нижегородском Дзержинске, открытое горение ликвидировано на площади восемь "квадратов", погибших и пострадавших нет, сообщает МЧС региона.

Ранее в пресс-службе химического завода "Синтез Ока" сообщили РИА Новости, что при ремонте в одном из корпусов произошел хлопок с возгоранием, которое было оперативно локализовано. Пострадавших нет. Выбросов и утечек не произошло. Остановлены все технологические процессы на близлежащих установках.

"Прямо сейчас подразделения МЧС России ликвидируют пожар в Дзержинске . Семь пожарных расчетов участвуют в тушении пожара на производственном объекте на Восточном шоссе. Открытое горение ликвидировано на площади восемь квадратных метров. Проводится дальнейшее тушение", - сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что погибших и пострадавших нет, Пять человек эвакуировались самостоятельно.

"После полной ликвидации пожара дознаватели МЧС России будут устанавливать причины произошедшего", - подчеркивается в сообщении.