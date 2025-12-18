https://ria.ru/20251218/chp-2062928243.html
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов
18.12.2025
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ухудшении оперативной обстановки в Грайворонском округе, он также лично стал свидетелем работы... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
грайворон
белгородская область
БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил
об ухудшении оперативной обстановки в Грайворонском округе, он также лично стал свидетелем работы бойцов по подавлению украинского беспилотника во время рабочего визита в Грайворон, где в результате удара загорелся автомобиль.
"Сегодня, вернувшись из командировки, сразу утром поехал в Грайворон
. Ситуация там в последнее время с точки зрения обстрелов резко ухудшилась. Приехал на место, где вчера в результате атаки беспилотника пострадали шесть человек, в том числе ребенок… Пока стояли разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация", - написал Гладков
в Max.
Глава области выехал на место новой атаки и увидел горящую машину, внутри никого не было. Вместе с местными жителями он помог потушить пожар. Губернатор также переговорил с владельцами автомобиля: это семья с двумя детьми, которая планировала везти их к стоматологу. Вопрос с машиной взял на контроль глава округа Дмитрий Панков, помощь семье будет организована, подчеркнул Гладков.
Как сообщал губернатор в сводке, в Грайворонском округе за прошедшие сутки было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Один человек погиб, ещё 10 получили ранения. Из них пятнадцатилетняя девочка и трое взрослых госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение.