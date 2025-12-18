Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов

Глава области выехал на место новой атаки и увидел горящую машину, внутри никого не было. Вместе с местными жителями он помог потушить пожар. Губернатор также переговорил с владельцами автомобиля: это семья с двумя детьми, которая планировала везти их к стоматологу. Вопрос с машиной взял на контроль глава округа Дмитрий Панков, помощь семье будет организована, подчеркнул Гладков.

Как сообщал губернатор в сводке, в Грайворонском округе за прошедшие сутки было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Один человек погиб, ещё 10 получили ранения. Из них пятнадцатилетняя девочка и трое взрослых госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение.