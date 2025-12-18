Рейтинг@Mail.ru
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов - РИА Новости, 18.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 18.12.2025
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов - РИА Новости, 18.12.2025
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ухудшении оперативной обстановки в Грайворонском округе, он также лично стал свидетелем работы... РИА Новости, 18.12.2025
специальная военная операция на украине
грайворон
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
грайворон
белгородская область
грайворон, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Грайворон, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в одном из округов

Гладков заявил об ухудшении оперативной обстановки в Грайворонском округе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ухудшении оперативной обстановки в Грайворонском округе, он также лично стал свидетелем работы бойцов по подавлению украинского беспилотника во время рабочего визита в Грайворон, где в результате удара загорелся автомобиль.
"Сегодня, вернувшись из командировки, сразу утром поехал в Грайворон. Ситуация там в последнее время с точки зрения обстрелов резко ухудшилась. Приехал на место, где вчера в результате атаки беспилотника пострадали шесть человек, в том числе ребенок… Пока стояли разговаривали с жителями, началась стрельба. Стреляли из стрелкового оружия. Поняли, что в нашу сторону летит дрон. Произошла детонация", - написал Гладков в Max.
Глава области выехал на место новой атаки и увидел горящую машину, внутри никого не было. Вместе с местными жителями он помог потушить пожар. Губернатор также переговорил с владельцами автомобиля: это семья с двумя детьми, которая планировала везти их к стоматологу. Вопрос с машиной взял на контроль глава округа Дмитрий Панков, помощь семье будет организована, подчеркнул Гладков.
Как сообщал губернатор в сводке, в Грайворонском округе за прошедшие сутки было выпущено 8 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и нанесены удары 22 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены. Один человек погиб, ещё 10 получили ранения. Из них пятнадцатилетняя девочка и трое взрослых госпитализированы, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
16 ноября, 07:43
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
В Белгородской области будут сообщать об атаках БПЛА по радио
16 ноября, 07:43
 
Специальная военная операция на Украине
Грайворон
Белгородская область
Вячеслав Гладков
Происшествия
 
 
