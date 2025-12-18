Рейтинг@Mail.ru
На жителя Чебоксар завели дело за угрозы фельдшеру скорой помощи - РИА Новости, 18.12.2025
16:29 18.12.2025
На жителя Чебоксар завели дело за угрозы фельдшеру скорой помощи
На жителя Чебоксар завели дело за угрозы фельдшеру скорой помощи
происшествия
чебоксары
россия
чебоксары
россия
происшествия, чебоксары, россия
Происшествия, Чебоксары, Россия
На жителя Чебоксар завели дело за угрозы фельдшеру скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 дек – РИА Новости. Полицейские Чебоксар возбудили уголовное дело против местного жителя, угрожавшего ножом фельдшеру скорой помощи, сообщает городское управление МВД.
"Инцидент случился вечером 15 декабря, когда женщина вызвала бригаду медиков, увидев, что перебравшему с алкоголем сожителю стало плохо. Прибывшие на вызов медицинские работники оказали ему помощь. Как только пациент почувствовал себя лучше, он схватился за нож и начал им угрожать 39-летней фельдшеру. В итоге часть бригады спряталась на балконе, а одна из женщин выбежала в подъезд и вызвала сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 119 УК РФ (Угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности). На время дознания мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ПроисшествияЧебоксарыРоссия
 
 
