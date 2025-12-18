На жителя Чебоксар завели дело за угрозы фельдшеру скорой помощи

"Инцидент случился вечером 15 декабря, когда женщина вызвала бригаду медиков, увидев, что перебравшему с алкоголем сожителю стало плохо. Прибывшие на вызов медицинские работники оказали ему помощь. Как только пациент почувствовал себя лучше, он схватился за нож и начал им угрожать 39-летней фельдшеру. В итоге часть бригады спряталась на балконе, а одна из женщин выбежала в подъезд и вызвала сотрудников полиции", - говорится в сообщении.