В Бурятии отец и сын получили по 16 лет за убийство знакомого на лесопилке

УЛАН-УДЭ, 18 дек - РИА Новости. Отец и сын приговорены к 16 годам колонии строгого режима за убийство знакомого и угон его автомобиля в Бурятии, сообщила прокуратура республики.
"На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Верховным судом республики вынесен приговор о виновности двух граждан в совершении убийства своего знакомого (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ), один из них также признан виновным в угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ)... Суд назначил каждому из осужденных наказание в виде лишения свободы сроком 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Судом установлено, что в сентябре 2024 года на пункте обработки древесины в Прибайкальском районе во время конфликта отец и сын избили своего знакомого, в результате чего он скончался. Тело убитого мужчины положили в бочку и закопали, а автомобиль один из них спрятал в лесу.
Ранее республиканское СУСК РФ сообщало, что обвиняемые и погибший являются гражданами иностранного государства.