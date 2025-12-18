"Бродвей Москва" представила трейлер мюзикла "Первое свидание"

"Первое свидание" является российской адаптацией одноименного бродвейского мюзикла. Авторами оригинальной истории стали драматург Остин Уинсберг (сериалы "Сплетница", "Необыкновенный плейлист Зои") и создатели Алан Закари и Майкл Вайнер (сериал "Однажды в сказке", мюзикл "Из 13 в 30", проекты Disney). Над российской постановкой работали режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, музыкальный руководитель Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеосценограф Ася Мухина.