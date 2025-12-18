Рейтинг@Mail.ru
"Бродвей Москва" представила трейлер мюзикла "Первое свидание"
14:06 18.12.2025
"Бродвей Москва" представила трейлер мюзикла "Первое свидание"
Театральная компания "Бродвей Москва" представила первый официальный трейлер обновленной версии мюзикла "Первое свидание".
"Бродвей Москва" представила трейлер мюзикла "Первое свидание"

© РИА Новости / Максим БлиновЗрители а зале
Зрители а зале. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — пресс-служба "Бродвей Москва". Театральная компания "Бродвей Москва" представила первый официальный трейлер обновленной версии мюзикла "Первое свидание".
Премьера видео состоялась на официальных цифровых площадках компании.
"Первое свидание" является российской адаптацией одноименного бродвейского мюзикла. Авторами оригинальной истории стали драматург Остин Уинсберг (сериалы "Сплетница", "Необыкновенный плейлист Зои") и создатели Алан Закари и Майкл Вайнер (сериал "Однажды в сказке", мюзикл "Из 13 в 30", проекты Disney). Над российской постановкой работали режиссер Анна Шевчук, хореограф Ирина Кашуба, музыкальный руководитель Евгений Загот, сценограф и художник по свету Александр Сиваев, видеосценограф Ася Мухина.
Спектакль можно увидеть этой зимой на сцене театра "Маска".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
