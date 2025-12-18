Опрос показал, насколько британцы недовольны работой правительства

ЛОНДОН, 18 дек - РИА Новости. Британцы считают, что правительство Великобритании не справляется с задачами в 10 из 15 сфер управления, следует из опроса, проведенного компанией Британцы считают, что правительство Великобритании не справляется с задачами в 10 из 15 сфер управления, следует из опроса, проведенного компанией YouGov

В целом за год недовольство британцев работой правительства почти во всех 15 ключевых сферах только выросло. Недовольство ситуацией с безработицей выросло на 13 процентных пунктов, налогами - на 11 пунктов, миграцией - на восемь пунктов. Только в транспортной сфере недовольство упало на один пункт. Отмечается, что особенно уровень недовольства вырос среди сторонников правящей партии лейбористов.

"Больше всего настроения изменились среди избирателей, проголосовавших в 2024 году за лейбористов, большинство из которых теперь не одобряют правительство, имеют неблагоприятное мнение о премьер-министре Кире Стармере и считают, что правительство плохо справляется в 10 из 15 сфер", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, 80% респондентов считают, что правительство не справляется с экономикой и миграцией, 74% - со здравоохранением, 79% не одобряют налоговою политику, 73% считают, что власти не справляются с инфляцией, 69% - с преступностью, 67% - с безработицей.

Как показал опрос, число тех, кто не одобряет работу правительства, на 57 процентных пункта больше тех, кто его одобряет. Теперь этот показатель такой же, как у правительства консерваторов до того, как они проиграли выборы в прошлом году.