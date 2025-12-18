https://ria.ru/20251218/braziliya-2062806376.html
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару - РИА Новости, 18.12.2025
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T03:50:00+03:00
2025-12-18T03:50:00+03:00
2025-12-18T03:50:00+03:00
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73e26adc353d062d16bc549a892dc7c2.jpg
https://ria.ru/20251210/bolsonaru-2060995470.html
https://ria.ru/20251126/bolsonaru-2057559249.html
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_46ff0cb29caefcea5d77a4c37eeaab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
Сенат Бразилии одобрил законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - РИА Новости. Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба сената.
"В среду сенат одобрил на пленарном заседании законопроект о сокращении сроков заключения для лиц, осужденных за участие в попытках государственного переворота 8 января 2023 года. За законопроект проголосовали 48 человек, против — 25, один воздержался", - говорится в сообщении.
Ранее законопроект был одобрен палатой депутатов. Теперь он поступит на подпись президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве
.
"Срок заключения бывшего президента может быть сокращен с семи лет до чуть более двух лет в условиях закрытого режима тюрьмы", - отметили в пресс-службе сената.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Болсонару
виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.