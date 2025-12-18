В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару

"В среду сенат одобрил на пленарном заседании законопроект о сокращении сроков заключения для лиц, осужденных за участие в попытках государственного переворота 8 января 2023 года. За законопроект проголосовали 48 человек, против — 25, один воздержался", - говорится в сообщении.