Рейтинг@Mail.ru
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 18.12.2025
https://ria.ru/20251218/braziliya-2062806376.html
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару - РИА Новости, 18.12.2025
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару
Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T03:50:00+03:00
2025-12-18T03:50:00+03:00
в мире
бразилия
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73e26adc353d062d16bc549a892dc7c2.jpg
https://ria.ru/20251210/bolsonaru-2060995470.html
https://ria.ru/20251126/bolsonaru-2057559249.html
бразилия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1820991823_157:0:2886:2047_1920x0_80_0_0_46ff0cb29caefcea5d77a4c37eeaab53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва
В Бразилии одобрили законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару

Сенат Бразилии одобрил законопроект, позволяющий снизить срок Болсонару

© AP Photo / Silvia IzquierdoЖаир Болсонару
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Silvia Izquierdo
Жаир Болсонару. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 18 дек - РИА Новости. Парламент Бразилии одобрил законопроект, позволяющий существенно снизить срок тюремного заключения экс-президента страны Жаира Болсонару, сообщила пресс-служба сената.
"В среду сенат одобрил на пленарном заседании законопроект о сокращении сроков заключения для лиц, осужденных за участие в попытках государственного переворота 8 января 2023 года. За законопроект проголосовали 48 человек, против — 25, один воздержался", - говорится в сообщении.
Жаир Болсонару в больнице - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: защита Болсонару просит суд разрешить его госпитализацию
10 декабря, 04:10
Ранее законопроект был одобрен палатой депутатов. Теперь он поступит на подпись президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.
"Срок заключения бывшего президента может быть сокращен с семи лет до чуть более двух лет в условиях закрытого режима тюрьмы", - отметили в пресс-службе сената.
Верховный суд Бразилии в начале сентября признал 70-летнего Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и трем месяцам тюрьмы. Это стало первым случаем в истории страны, когда бывшего президента признали виновным в преступлениях против демократии.
Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
СМИ: Болсонару будет отбывать срок в камере с холодильником и телевизором
26 ноября, 00:56
 
В миреБразилияЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала