https://ria.ru/20251218/bpla-2062894134.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:54:00+03:00
2025-12-18T12:54:00+03:00
2025-12-18T13:05:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
батайск
александр скрябин
юрий слюсарь
telegram
