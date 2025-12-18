Рейтинг@Mail.ru
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 18.12.2025 (обновлено: 13:05 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/bpla-2062894134.html
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА - РИА Новости, 18.12.2025
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА
Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T12:54:00+03:00
2025-12-18T13:05:00+03:00
происшествия
ростов-на-дону
батайск
александр скрябин
юрий слюсарь
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c552819fa2c4382de5c576a1f15aa6.jpg
https://ria.ru/20251218/spetsoperatsiya-2062815555.html
ростов-на-дону
батайск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004261247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7f503bfb5e618b5a2b94704d006aaafa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростов-на-дону, батайск, александр скрябин, юрий слюсарь , telegram
Происшествия, Ростов-на-Дону, Батайск, Александр Скрябин, Юрий Слюсарь , Telegram

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в районе падения БПЛА

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФрагмент двигателя беспилотника
Фрагмент двигателя беспилотника - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону в районе падения БПЛА, сообщил глава города Александр Скрябин.
Как информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате ночной атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три - получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб.
"Впервые при атаке беспилотников в донской столице погибли люди... Приняты решения ввести режим ЧС в границах районов, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба", - написал Скрябин в Telegram.
Также поручено организовать обход для оценки и фиксации ущерба, прием заявлений пострадавших, организовать работы по закрытию теплового контура во всех пострадавших в результате падения БПЛА жилых помещениях в границах зоны чрезвычайной ситуации.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
06:34
 
ПроисшествияРостов-на-ДонуБатайскАлександр СкрябинЮрий СлюсарьTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала