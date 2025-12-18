Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:37 18.12.2025 (обновлено: 09:16 18.12.2025)
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 47 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.12.2025
2025
ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПост воздушного наблюдения
Пост воздушного наблюдения - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пост воздушного наблюдения. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 47 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 мск 17.12 до 7:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВС России уничтожили крупный цех по сборке БПЛА ВСУ в Сумской области
06:34
Российские бойцы поразили:
  • 31 дрон — в Брянской области;
  • пять — над акваторией Черного моря;
  • по четыре — в Крыму и Белгородской области;
  • три — в Ростовской.
После удара БПЛА по грузовому судну в порту Ростова-на-Дону вспыхнул пожар, погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, налету беспилотников также подвергся Батайск. Загорелись два частных дома, один человек погиб, шестеро пострадали.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
