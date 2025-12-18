ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили за ночь 47 БПЛА над четырьмя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
"С 23:00 мск 17.12 до 7:00 мск 18.12 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Российские бойцы поразили:
- 31 дрон — в Брянской области;
- пять — над акваторией Черного моря;
- по четыре — в Крыму и Белгородской области;
- три — в Ростовской.
После удара БПЛА по грузовому судну в порту Ростова-на-Дону вспыхнул пожар, погибли два члена экипажа, еще трое получили ранения. Как уточнил глава региона Юрий Слюсарь, налету беспилотников также подвергся Батайск. Загорелись два частных дома, один человек погиб, шестеро пострадали.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
