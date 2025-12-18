BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Автомобиль BMW M5 рэпера Macan (Андрея Косолапова) стоимостью 10,5 миллиона рублей сняли с продажи две недели назад, выяснило РИА Новости.

Автомобиль музыканта был выставлен на продажу за 10,5 миллиона рублей 24 октября. На сайте автосалона сообщается, что заявку мог оставить любой желающий, после чего им должен был поступить звонок с сообщением: "первый, кто подтвердит покупку, забирает легенду".

Как рассказали РИА Новости потенциальные покупатели, иномарка была снята с продажи пару недель назад. В автосалоне информацию подтвердили.

BMW M5 – это спортивный седан премиум-класса. Как отмечается на сайте салона, данный экземпляр в версии Competition дополнительно оснащен титановым выхлопом Capristo и полностью обслужен.