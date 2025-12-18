Рейтинг@Mail.ru
BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве - РИА Новости, 18.12.2025
02:24 18.12.2025
BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве
BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве - РИА Новости, 18.12.2025
BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве
Автомобиль BMW M5 рэпера Macan (Андрея Косолапова) стоимостью 10,5 миллиона рублей сняли с продажи две недели назад, выяснило РИА Новости.
Новости
BMW рэпера Macan сняли с продажи в Москве

РИА Новости: BMW рэпера Macan сняли с продажи две недели назад

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Автомобиль BMW M5 рэпера Macan (Андрея Косолапова) стоимостью 10,5 миллиона рублей сняли с продажи две недели назад, выяснило РИА Новости.
Автомобиль музыканта был выставлен на продажу за 10,5 миллиона рублей 24 октября. На сайте автосалона сообщается, что заявку мог оставить любой желающий, после чего им должен был поступить звонок с сообщением: "первый, кто подтвердит покупку, забирает легенду".
Как рассказали РИА Новости потенциальные покупатели, иномарка была снята с продажи пару недель назад. В автосалоне информацию подтвердили.
BMW M5 – это спортивный седан премиум-класса. Как отмечается на сайте салона, данный экземпляр в версии Competition дополнительно оснащен титановым выхлопом Capristo и полностью обслужен.
В конце ноября в пресс-службе Росгвардии РИА Новости сообщили, что Macan прибыл для прохождения военной службы по призыву. Рэпер проходит службу в Центре специального назначения "Витязь" Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского.
