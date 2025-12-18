Рейтинг@Mail.ru
Бизнесмена из Калининграда осудили за хищения на производстве игрушек - РИА Новости, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:33 18.12.2025 (обновлено: 13:52 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/biznesmen-2062906281.html
Бизнесмена из Калининграда осудили за хищения на производстве игрушек
Бизнесмена из Калининграда осудили за хищения на производстве игрушек - РИА Новости, 18.12.2025
Бизнесмена из Калининграда осудили за хищения на производстве игрушек
Главу фирмы, производящей игрушки, суд приговорил к 5 годам колонии по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда. РИА Новости, 18.12.2025
2025-12-18T13:33:00+03:00
2025-12-18T13:52:00+03:00
происшествия
россия
калининградский областной суд
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062910731_0:268:1014:838_1920x0_80_0_0_4323fae8751ab5ec25e4dba1bc0d22f3.jpg
https://ria.ru/20251215/khischenie-2062023328.html
https://realty.ria.ru/20251212/balashiha-2061671011.html
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062910731_0:173:1014:934_1920x0_80_0_0_73d2854b75a0eeefe2f09c6e7760778b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининградский областной суд, калининград
Происшествия, Россия, Калининградский областной суд, Калининград
Бизнесмена из Калининграда осудили за хищения на производстве игрушек

Бизнесмена из Калининграда осудили на 5 лет за хищения на производстве игрушек

© Фото : Калининградский областной суд/TelegramБизнесмена из Калининграда осудили на 5 лет за хищения на производстве игрушек
Бизнесмена из Калининграда осудили на 5 лет за хищения на производстве игрушек - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Калининградский областной суд/Telegram
Бизнесмена из Калининграда осудили на 5 лет за хищения на производстве игрушек
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Главу фирмы, производящей игрушки, суд приговорил к 5 годам колонии по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
"Приговором Гурьевского районного суда Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Р. в доход федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 63 127 839,55 рублей", - сообщает пресс-служба.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В деле о хищении денег у бойцов СВО есть тайные свидетели
15 декабря, 03:03
Судом установлено, что с декабря 2017 до 2019 года руководитель ООО "Русские игрушки" похитил более 63 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги были предоставлены обществу министерством промышленности и торговли Российской Федерации в качестве компенсации затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства детских игрушек.
"На протяжении года он предоставлял в государственные органы документы, содержащие ложные сведения о реализации им инвестпроекта по обновлению заводского оборудования, улучшении технологий и оптимизации процессов изготовления игрушек. В действительности предприниматель не развивал технологии и не оптимизировал процессы производства, но исправно получал на основании фиктивных отчетных документов субсидии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Действия бизнесмена суд квалифицировал по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес совершение преступления впервые, наличие троих малолетних детей, исключительно положительные характеристики, наличие у фигуранта заболевания, а также наличие на иждивении престарелой матери.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Главу управляющей компании из Балашихи ждет суд за хищение денег
12 декабря, 15:06
 
ПроисшествияРоссияКалининградский областной судКалининград
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала