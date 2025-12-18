Бизнесмена из Калининграда осудили за хищения на производстве игрушек

Бизнесмена из Калининграда осудили на 5 лет за хищения на производстве игрушек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Главу фирмы, производящей игрушки, суд приговорил к 5 годам колонии по делу о мошенничестве, Главу фирмы, производящей игрушки, суд приговорил к 5 годам колонии по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

"Приговором Гурьевского районного суда Р. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с Р. в доход федерального бюджета Российской Федерации в счет возмещения причиненного ущерба взыскано 63 127 839,55 рублей", - сообщает пресс-служба.

Судом установлено, что с декабря 2017 до 2019 года руководитель ООО "Русские игрушки" похитил более 63 миллионов рублей из федерального бюджета. Эти деньги были предоставлены обществу министерством промышленности и торговли Российской Федерации в качестве компенсации затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства детских игрушек.

"На протяжении года он предоставлял в государственные органы документы, содержащие ложные сведения о реализации им инвестпроекта по обновлению заводского оборудования, улучшении технологий и оптимизации процессов изготовления игрушек. В действительности предприниматель не развивал технологии и не оптимизировал процессы производства, но исправно получал на основании фиктивных отчетных документов субсидии", - говорится в сообщении пресс-службы.