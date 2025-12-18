Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке планируют усилить поддержку бизнеса
11:44 18.12.2025
На Камчатке планируют усилить поддержку бизнеса
На Камчатке планируют усилить поддержку бизнеса - РИА Новости, 18.12.2025
На Камчатке планируют усилить поддержку бизнеса
Губернатор Камчатки Владимир Солодов и Торгово-промышленная палата (ТПП) региона усилят сотрудничество по поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства
На Камчатке планируют усилить поддержку бизнеса

Власти Камчатки и Торгово-промышленная палата усилят поддержку бизнеса

© iStock.com / ZinkevychМужчина работает с документами
Мужчина работает с документами - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© iStock.com / Zinkevych
Мужчина работает с документами. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов и Торгово-промышленная палата (ТПП) региона усилят сотрудничество по поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.
Данная тема поднималась на рабочей встрече губернатора с президентом Союза Торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрием Коростелевым.
"За последние годы Торгово-промышленная палата доказала, что является динамичным и востребованным институтом, способным оперативно откликаться на запросы предпринимательского сообщества. Мы видим рост активности, расширение участия бизнеса, повышенную роль палаты в экспортно-импортных операциях и в системе сертификации туристической инфраструктуры. Значимы и ее усилия в развитии выставочной деятельности, организации переговорных площадок, формировании делегаций на ключевые федеральные форумы", — сказал Солодов, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что правительство края рассматривает эту работу как важный элемент регионального развития и видит серьезный потенциал в движении вперед по этому вектору. На Камчатке и дальше будут создаваться условия, где объединенная энергия институтов и бизнеса будет работать на новые результаты.
Так, основная задача ТПП Камчатского края - поддержка бизнеса и содействие развитию предпринимательства в регионе, выстраивание эффективных взаимоотношений бизнеса и власти.
Коростелев добавил, что в ближайшие годы предстоит последовательно укреплять направления, которые формируют экономический каркас региона - семейный бизнес, креативные индустрии, экспортно-импортную деятельность.
По его словам, система Торгово-промышленных палат уже включает новые механизмы сертификации продукции, что особенно важно в условиях меняющейся геополитики. Вместе с властями региона получится справиться с масштабом задач и обеспечить стабильное развитие каждой территории края.
