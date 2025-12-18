На Камчатке планируют усилить поддержку бизнеса

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Губернатор Камчатки Владимир Солодов и Торгово-промышленная палата (ТПП) региона усилят сотрудничество по поддержке бизнеса, сообщает пресс-служба правительства региона.

Данная тема поднималась на рабочей встрече губернатора с президентом Союза Торгово-промышленной палаты Камчатского края Дмитрием Коростелевым.

"За последние годы Торгово-промышленная палата доказала, что является динамичным и востребованным институтом, способным оперативно откликаться на запросы предпринимательского сообщества. Мы видим рост активности, расширение участия бизнеса, повышенную роль палаты в экспортно-импортных операциях и в системе сертификации туристической инфраструктуры. Значимы и ее усилия в развитии выставочной деятельности, организации переговорных площадок, формировании делегаций на ключевые федеральные форумы", — сказал Солодов, его слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что правительство края рассматривает эту работу как важный элемент регионального развития и видит серьезный потенциал в движении вперед по этому вектору. На Камчатке и дальше будут создаваться условия, где объединенная энергия институтов и бизнеса будет работать на новые результаты.

Так, основная задача ТПП Камчатского края - поддержка бизнеса и содействие развитию предпринимательства в регионе, выстраивание эффективных взаимоотношений бизнеса и власти.

Коростелев добавил, что в ближайшие годы предстоит последовательно укреплять направления, которые формируют экономический каркас региона - семейный бизнес, креативные индустрии, экспортно-импортную деятельность.